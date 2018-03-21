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Мартовский дождь накрыл Барнаул к обеду среды, 21 марта — к вечеру сегодняшнего дня городские улицы и тротуары могут преподнести автомобилистам и пешеходам очень неприятный сюрприз.

В настоящий момент в краевой столице положительная температура и дождь способствует активному снеготаянию. Однако согласно данным регионального Гидрометцентра, ночные температуры в городе составят -4...-6 градусов, а значит транспортные магистрали краевой столицы рискуют превратиться в один сплошной каток.

Напомним, что с сильнейшим гололедом барнаульцы столкнулись утром 20 марта после ночного дождя. Дорожники краевой столицы, борясь с гололедом, израсходовали 364 тонны реагентов.