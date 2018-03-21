Посетитель одного из баров в Новосибирске убил минувшей ночью 42-летнего охранника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве уточняют, что между охраной и посетителями ночью произошел конфликт. Тогда один из них выстрелил из травматического пистолета в голову охраннику, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший был срочно госпитализирован. Но врачам не удалось спасти его жизнь.

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, совершившее это преступление.