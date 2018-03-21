13-летняя девочка начала стрелять из пневматического пистолета своего отца в школе № 15 города Шадринска Курганской области. Об этом пишет ТАСС.

В результате происшествия, пострадали семеро учеников. Школьники получили синяки и ссадины. Одного ученика увезла скорая помощь, остальным госпитализация не потребовалась. Сейчас школа работает в штатном режиме.

В общеобразовательном учреждении находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Также на место происшествия выехал уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.