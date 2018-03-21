13-летняя девочка начала стрелять из пневматического пистолета своего отца в школе № 15 города Шадринска Курганской области. Об этом пишет ТАСС.
В результате происшествия, пострадали семеро учеников. Школьники получили синяки и ссадины. Одного ученика увезла скорая помощь, остальным госпитализация не потребовалась. Сейчас школа работает в штатном режиме.
В общеобразовательном учреждении находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего. Также на место происшествия выехал уполномоченный по правам ребенка в Курганской области.
Комментарии
сейчас вой поднимется про опасность пневматики
ну так то даже у палки есть опасность, а про биту я вообще помолчу, она по круче пневматики
Девочки 13-тилетние уже стрелять начали... Что там за семья, что у ребёнка есть доступ к оружию, и она обернула его против таких же детей?
21.03.2018 16:23
- гость -
Девочки 13-тилетние уже стрелять начали... Что там за семья, что у ребёнка есть доступ к оружию, и она обернула его против таких же детей?
это всего лишь пневматика - воздушка. травмы от нее практически не возможно получить, если это не винтовка не ограниченная или переделанная.
такой пистолет и у меня дома валяется.
21.03.2018 16:04
Filin
21.03.2018 16:08
- гость -
А я неоднократно раздавал подсрачники голой ногой. Необходимо запретить ноги (и жопы).
вот это новость!
стреляла из пневматики....
в детстве часто из пневматики стреляли, только не девочки это делали
Всё, хватит выть, это не в Америке произошло. Мочим только Америку.
Все малолетние и не только подонки отписались ? По вам самим то хоть раз стреляли из этой "безопасной " пневматики или только вы ?Это и очень больно и травматично и даже может быть смертельно , смотря куда попадёшь . Возможно судьба подарит вам шанс это испытать .
Всё, хватит выть, это не в Америке произошло. Мочим только Америку.
-я думаю ВВП теперь должен уйти в отставку после этого случая.
кровавая преступная власть не справляется со своими обязанностями!