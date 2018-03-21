Легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов скончался в Москве в возрасте 72 лет, сообщает Mash.

Как сообщает источник, Шаталов страдал от тяжелого хронического заболевания. У него отказали ноги и он принял решение уйти из жизни.

Бывший спортсмен не оставил предсмертной записки.

Воспитанник омского хоккея. Начал выступать за команду мастеров "Спартак" (Омск) в 16 лет. Играл в клубе вместе с Виктором Блиновым. В 28 лет начал выступать за сборную СССР. Заслуженный мастер спорта (1974). В чемпионатах СССР провёл 441 матч, забросив 32 шайбы. 4 декабря 2007 года под своды ДС "Крылья Советов" был поднят стяг Юрия Шаталова. После завершения карьеры игрока работал тренером на стадионе "Авангард" (Москва), работал в банке, занимался бизнесом. Регулярно выступал за команду "Легенды хоккея СССР". Дважды был женат, имел двух дочерей. В последние годы проживал в Москве. Выступал в ветеранских турнирах в составе ХК "Легенды хоккея СССР", являлся членом Правления Ночной хоккейной лиги и был куратором конференции "Сибирь".