Избирательная кампания в Алтайском крае была яркой и чистой: СМИ

Алтайский край показал довольно высокую явку на выборах президента, одну из лучших в СФО — 65,7 %. В целом кампания в регионе прошла чисто и конкурентно, несмотря на некоторые провокации. Об этом пишет издание "Федералпресс".

Напомним, безоговорочную победу на выборах одержал действующий глава государства. За Владимира Путина проголосовало 64,66% жителей края. Это на 7% больше, чем шесть лет назад.

Результат оппозиции невысокий, но все же для некоторых кандидатов выше, чем в среднем по стране. Например, для Павла Грудинина (КПРФ).

"Вполне ожидаем сравнительно высокий результат Грудинина на Алтае. Ничего удивительного в этом нет — он всего на 2% выше результата КПРФ на последних крупных выборах в регионе. Так что никаких сенсаций не произошло", – считает депутат краевого парламента, секретарь бюро совета партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев.

Позиции КПРФ в крае довольно устойчивые. К тому же Павел Грудинин лично приезжал в регион во время избирательной кампании. Впрочем, коммунистам не удалось достичь громких побед, которыми не так давно отличились их новосибирские и иркутские соратники.

"Относительная популярность левых идей среди жителей края объясняется, в первую очередь, территориальной спецификой. Население малых городов и сельских районов исповедовало преимущественно консервативные ценности и испытывало заметную ностальгию по советскому прошлому. Поэтому популистские лозунги Грудинина определенной части электората пришлись по душе", — пишет издание.

Плюс Грудинин позиционировался, как "сельский" человек. Именно сельские районы дали голоса председателю колхоза имени Ленина. В городах региона поддержка коммунистического кандидата была заметно меньше.

Остальные участники президентской гонки не смогли заручиться серьезной поддержкой жителей края.

"Выборы проходили в условиях конкуренции, транспарентности, обеспечивался необходимый контроль как со стороны общественных структур, так и со стороны международных организаций", – прокомментировал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Это признала даже оппозиция.

Отметим, что единороссы и штаб Путина, несмотря на некоторые провокации, вели подчеркнуто позитивную кампанию.

А провокации были: в ряде СМИ появлялась жесткая критика опроса по проекту "Формирование комфортной городской среды" и деятельности краевых властей.

"В целом, краевой элите еще предстоит тщательно проанализировать итоги президентской кампании. Хотя, безусловно, общий итог выборов 2018 года говорит о том, что подавляющее большинство жителей Алтайского края вполне солидарно с курсом Владимира Путина", — пишет "Федералпресс".