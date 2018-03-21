Матвиенко заявила о возможном изменении закона о президентских выборах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала прошедшие 18 марта в России выборы на пост президента, как самые честные и открытые. Об этом пишет ТАСС.

"Эти выборы войдут в историю как самые прозрачные, открытые, честные, что отметили десятки тысяч наблюдателей, в том числе международных", — отметила Матвиенко.

Между тем, спикер не исключила, что, в скором времени, в избирательное законодательство могут внести поправки. В частности, она считает важным дать право общественным палатам направлять наблюдателей на все уровни выборов.

Сейчас законотворцы займутся анализом прошедшей избирательной кампании. И если будет необходимость, ее в дальнейшем усовершенствуют. При этом Матвиенко выразила уверенность в том, что общественным палатам надо дать право направлять наблюдателей не только на выборы президента, но и на выборы всех уровней.

