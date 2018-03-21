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Очевидцы: две автоледи не поделили дорогу в Барнауле

, ИА "Амител"
Авария произошла на пересечении улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение двух автомобилей под управлением представительниц прекрасного пола произошло 21 марта в Барнауле, сообщили в паблике Barnaul 22.

"По словам очевидцев, участниками ДТП стали две дамы, не поделившие широкую дорогу", — отмечает автор заметки.

ДТП произошло на пересечении улиц Шумакова и проезда Северного Власихинского. Отметим, что данный перекресток является весьма аварийным и здесь часто происходят столкновения транспортных средств.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что ДТП произошло в 15:38. К счастью, никто не пострадал.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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