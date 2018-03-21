Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух автомобилей под управлением представительниц прекрасного пола произошло 21 марта в Барнауле, сообщили в паблике Barnaul 22.
"По словам очевидцев, участниками ДТП стали две дамы, не поделившие широкую дорогу", — отмечает автор заметки.
ДТП произошло на пересечении улиц Шумакова и проезда Северного Власихинского. Отметим, что данный перекресток является весьма аварийным и здесь часто происходят столкновения транспортных средств.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что ДТП произошло в 15:38. К счастью, никто не пострадал.
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