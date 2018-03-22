Фото: правительство Алтайского края

Правительство Алтайского края займется в ближайшие годы предпрофессиональной подготовкой кадров школьников. В регионе в последние годы отмечается избыток людей с гуманитарным образованием. Вопросы профориентации обсудили в среду, 21 марта, на очередном заседании правительства края.

Как пояснил Александр Карлин, с нового учебного года в стране стартует федеральный проект для школьников "Билет в будущее", инициированный главой государства. Партнерами этой программы станут образовательные учреждения, научные коллективы и ведущие предприятия.

"Наша задача — организовать обучение таким образом, чтобы оно отвечало не только структуре нашей экономики, но и учитывало глобальные технические перемены, которые происходят в мире и в нашей стране. Нужно прогнозировать кадровую потребность организаций социальной сферы, ведущих отраслей и предприятий. Именно работодатели должны определять требования к содержанию и результатам работы системы образования. Такое взаимодействие позволит укрепить кадровый потенциал нашего региона, создать надежные гарантии для трудоустройства выпускников. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении", — подчеркнул глава региона.

Как на заседании пояснила заместитель председателя правительства Надежда Капура, в алтайских школах введены специальные уроки профессиональной ориентации. По ним уже занимаются около 70% всех школьников с первого по 7 классы. Главное отличие предлагаемой модели ранней профориентации школьников — ее реализация через сетевое взаимодействие, работу с вузами, предприятиями, работу в лабораториях научно-исследовательских институтов, исследовательскую и проектную деятельность.

"По территориям районов анализ профориентирования показал, что существует дисбаланс охват детей профильными образованием. В сельских школах это в полтора раза ниже, чем в городских. Это связано с наполняемостью старших классов и наличием квалифицированных кадров. Анализ показал, что большинство школьников выбирают гуманитарные специальности и экономический профиль. Это от 12 до 22% от общего объема. Физиков, математиков, биологов от 8 до 12%. Арго-технологический профиль всего 0,3%. Его наши дети предпочитают гораздо реже. Как следствие, 48 % выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию. Для сравнения в 2018 году экзамен по физике будут сдавать 26% выпускников, биологию 21% и химию только 13%. Эта проблема дает отток абитуриентов на гуманитарные направления подготовки. Сегодня наибольший удельный вес бюджетных мест имеют технологии и технические науки. Такая ситуация приводит дисбалансу между гуманитарными специальностями, где конкуренция на бюджетные места высока, и техническими и научными профилями", — заявила Надежда Капура.

По ее словам, аналогичная ситуация существует и в сфере дополнительного образования. Более 60% родителей выбирают профили спортивной направленности в силу того, что они более широко представлены в регионе по сравнению с естественными и научными профилями. Технические же уходят и вовсе на второстепенные роли.

Решать проблему будут мотивацией детей и родителей записываться именно в технические профили. Министерством образования и науки в партнерстве с Министерством сельского хозяйства разработана модель непрерывного аграрного образования "Агроинтеграция", которая может стать основой для реализации других направлений ранней профориентации. Всего власти выбрали приоритетными такие направления, как сельское хозяйство, медицина и образование.

"Эта задача позволит нам обеспечить отрасли экономики Алтайского края квалифицированными кадрами, привлечь выпускников на работу в организации региона и способствовать ранней профориентации и профессионализации детей на развитие социально-экономического потенциала Алтайского края", — отметила Надежда Капура.

