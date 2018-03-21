Барнаульцы смогут напрямую улететь в Китай на первомайские праздники

Авиакомпания "Алроса" с 3 мая может начать чартерные полеты из Барнаула в Китай. Речь идет о курортном острове Хайнань.

Пока в предварительном расписании рейсы из Барнаула стоят с периодичностью раз в неделю — по четвергам. Время в пути — 6,5 часов. Вылет из Барнаула в 18:00 (здесь и далее — местное время), прибытие на Хайнань — в 01:30. Отправление из Китая по средам в 20:10, прибытие в краевой центр — в 01:40.

В настоящее время "Алроса" завершила процедуру аккредитации в авиационных властях КНР и России для полетов в Китай на нерегулярной основе. Сейчас проводится согласование условий полетов с аэропортами. В планах авиакомпании с мая начать чартерные полеты из Барнаула, Томска, Кемерово, Новокузнецка, Читы и Благовещенска в китайский город Санья.

В дальнейшем рассматривается получение разрешений на регулярной основе и расширение списка российских городов, из которых будут выполняться полеты.

Как сообщал портал Amic.ru, китайским направлением из Барнаула займется туроператор "Жемчужная река". Перелеты будут выполнять на Boeing 737-800 вместимостью 156 мест.