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Продажу меха запретили в Сан-Франциско

, ИА "Амител"
Запрет вступит в силу 1 января 2019 года

Фото: pixabay.com

Наблюдательный совет Сан-Франциско запретил продажу меха. Запрет вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает Regnum.ru со ссылкой на The Hill.

За этот запрет руководство города проголосовало единогласно. В Сан-Франциско нельзя будет продавать не только изделия из меха, но и аксессуары, в которых используется натуральный мех животных. Оставшиеся в магазине запасы продавцы меховой продукции смогут реализовать до 2020 года.

Этим запретом остался недоволен исполнительный директор компании West Coast Leather Скип Пэс. Он подчеркнул, что такие решения должны принимать все жители штата, а не только Совет наблюдателей.

На принятие решение давили зоозащитные организации. Именно они настаивали на недопустимости торговли мехами и кожей убитых зверей.


 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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