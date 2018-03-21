Почти 40 детей пострадали в одной из школ Волокамска из-за распыления газового баллончика, сообщает "Интерфакс".

Как пишет издание, в больнице оказались 23 ребенка. Еще 16 ученикам была оказана медицинская помощь на месте. Сейчас угрозы жизни пострадавших нет, обстоятельства данного инцидента уточняются.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в среду, 21 марта, 13-летняя ученица одной из школ в Курганской области начала стрелять в учебном заведении из пневматического пистолета своего отца. В результате пострадали семеро учеников. Одного из них увезла машина скорой помощи, остальные получили ссадины и синяки.