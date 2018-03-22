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Мэрия Барнаула отложила на год реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Общая сумма работ оценивается в 53 миллиона рублей

Фото: Amic.ru

Работы по масштабному расширению перекрестка улиц Матросова и проспекта Ленина в Барнауле перенесли на год. Согласно данным на сайте Госзакупок, мэрия города заключила с подрядчиком соответствующее соглашение.

В пресс-службе администрации краевой столицы подтвердили информацию, пообещав в ближайшее время дать комментарий комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Изначально планировалось, что участок расширят за три года за 53 миллиона рублей. Причем основные работы должны были провести в 2018 году. Однако как следует из данным, на этот сезоны мэрия выделила только 430 тысяч рублей, а на 2019 — 46 миллионов. Таким образом, судя по всему, все трудоемкие работы будут отодвинуты на год.

Как ранее писал Amic.ru, о разработке этого проекта стало известно еще в начале 2016 года. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет.

Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен  асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.

Проект разработала компания "Красноярскгражданпроект". При этом расширение проезжей части не уменьшит пешеходную зону. Из-за глобальной работы изменится движение общественного транспорта. Летом прошлого года улицу Матросова полностью отремонтировали в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

22.03.2018 08:00
Я

Конечно,выборы закончились...

0  0
22.03.2018 08:05
- гость -

за то как закупать оборудование для фиксирования времени для школы гребли за 15 млн. так деньги есть. Еще раз убеждаюсь, что власти плевать на проблемы холопов

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