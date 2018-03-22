Фото: Amic.ru
Работы по масштабному расширению перекрестка улиц Матросова и проспекта Ленина в Барнауле перенесли на год. Согласно данным на сайте Госзакупок, мэрия города заключила с подрядчиком соответствующее соглашение.
В пресс-службе администрации краевой столицы подтвердили информацию, пообещав в ближайшее время дать комментарий комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Изначально планировалось, что участок расширят за три года за 53 миллиона рублей. Причем основные работы должны были провести в 2018 году. Однако как следует из данным, на этот сезоны мэрия выделила только 430 тысяч рублей, а на 2019 — 46 миллионов. Таким образом, судя по всему, все трудоемкие работы будут отодвинуты на год.
Как ранее писал Amic.ru, о разработке этого проекта стало известно еще в начале 2016 года. По замыслу авторов проекта, это должно помочь в решении транспортной проблемы, которая беспокоит горожан уже много лет.
Речь идет о глобальной реконструкции перекрестка с целью расширения дороги. Это позволит значительно увеличить пропускную способность на данном участке. Также в районе улицы Матросова будет полностью заменен асфальт. Сейчас поворот налево с проспекта Ленина на улицу Матросова автомобили могут совершить только с крайней левой полосы. При этом поток автомобилей в данном направлении довольно большой. Чтобы снизить количество пробок, проезжая часть будет расширена за счет территории, прилегающей к трамвайным путям.
Проект разработала компания "Красноярскгражданпроект". При этом расширение проезжей части не уменьшит пешеходную зону. Из-за глобальной работы изменится движение общественного транспорта. Летом прошлого года улицу Матросова полностью отремонтировали в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
Конечно,выборы закончились...
за то как закупать оборудование для фиксирования времени для школы гребли за 15 млн. так деньги есть. Еще раз убеждаюсь, что власти плевать на проблемы холопов
Да и ремонт дорог, отложен на неопределенное время,на потом,до следующих......),обманули дурака на ......