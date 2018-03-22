Жители Барнаула сообщают о массовом отравлении собак в краевой столице. Как рассказали зоозащитники порталу Amic.ru, в ночь с 7 на 8 марта неизвестные травили собак в разных районах города. В частности мертвых животных обнаружили в районе п. Селикатный, п. Южный.

"Двух мертвых собак мы отвезли на экспертизу, где провели вскрытие. Факт отравления доказан. У нас есть все бумаги на руках. Мы обращались в полицию. Я ходила в отделение в Индустриальном районе, на улице Фестивальная, 4. Пришел ответ, что это не жестокое обращение с животными. В возбуждении уголовного дела отказано. По одной собаке прислали отказ в письменном виде, по второй ждем результатов", — рассказала порталу Amic.ru жительница Барнаула Светлана Сиверина.

Зоозащитники провели экспертизу за свой счет. Вскрытие обошлось в шесть тысяч рублей.

По словам женщины, есть свидетели, которые видели, как неизвестный мужчина раскидывал на улице мясо. Скорее всего, добавляет зоозащитница, оно было отравлено. "После того, как собаки съели мясо, они умерли", — говорит волонтер.

Зоозащитники рассказали, что отравили собаку, у которой были щенки. Малыши находились под гаражом. Люди несколько часов 8-го марта пытались достать собак. В настоящее время большинство щенков уже раздали, на передержке находятся только два.

Кроме бездомных собак, травили и домашних животных. "Отраву закидывали в ограды. Мне рассказали, что животное умирало на глазах детей. У собаки судороги страшные, пена изо рта идет. Ее не смогли спасти. Еще в центре Барнаула произошел случай. Собачка забежала во двор. Тоже пена изо рта, но ее сумели спасти. Сейчас она в приюте находится", — рассказала Наталья Кукина.

"Назвала его Чижик! Всю ночь нянчилась с ним, обложила бутылками с горячей водой, он был ледяной, каменный, температура 36, мерила температуру, поила его водичкой. Утром уже с ним гулял. Укусил, испугался улицы и пока не ест, не пьет. Ночью она его со шприца поила, а в клинике вчера доктор не смог ему зубы разжать", — рассказывают о судьбе животного в социальных сетях.

"Будем писать коллективное обращение. В полиции сказали, что это не жестокое обращение с животными! А собаки отравлены сильным ядом, они мучительно умирали! Мы хотели узнать, каким ядом отравлены животные. Но это нужна дополнительная экспертиза. Ее проводят в Новосибирске. У нас нет таких денег. Но должны же разобраться, каким ядом травили и откуда этот яд взяли?", — недоумевает зоозащитница.

Женщины говорят, что они продолжат бороться. Активисты собираются обращаться в администрацию Барнаула, также они намерены обратиться в прокуратуру.