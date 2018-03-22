Фото: avito.ru

Пятикомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в высотном доме на улице Малахова в Барнауле за 12,85 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Продавец подчеркивает, что в жилье выполнен дорогой и качественный ремонт. "В доме имеется два лифта, консьерж, видеонаблюдение. В квартире никто не жил, ремонт сделан шесть месяцев назад. Материал от импортных производителей, Испания, Италия, Германия, Португалия. Отделка: натуральный камень мрамор разных сортов, дуб, бук, ясень", — сказано в объявлении.

В квартире имеется кухня, большой и просторный коридор, большая гостиная, два санузла, сауна с подсветкой и финской печкой, отделанной арабским песчаником, комната отдыха, спальня, детская комната, спортзал.

Также в квартире заменены все пластиковые окна, полы, система отопления и сантехника.