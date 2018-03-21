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Саперы Центрального военного округа (ЦВО) подорвали ледовое поле на реке Бия в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ЦВО.

Противопаводковые мероприятия проводятся в 17 км вверх по течению от Бийска для защиты от подтопления населенных пунктов.

"Работы спланированы до конца недели и будут проводиться в светлое время суток. Саперы применят около 1 тонны тротила", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для большей эффективности заряды закладываются под лед, толщина которого в среднем составляет около 1,5 метра Всего для борьбы с кризисными ситуациями на Урале, в Поволжье и Сибири Центральный военный округ подготовил группировку в составе 27 подрывных групп, восьми эвакуационно-спасательных команд и четырех понтонных подразделений.

Ранее сообщалось, что ледоход в районе города Барнаула, предположительно, ожидают в 20-ых числах апреля.