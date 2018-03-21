Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" создали комплекс для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять "центр желаний" в мозгу живых организмов.Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, этот комплект работает на основе метода сверхпроводящей магнитометрии. Он неинвазивно (то есть без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля. Такая разработка способна выявлять центры желаний и даже управлять ими.

Сверхслабые магнитные поля мозга обнаруживаются устройством под названием магнитоэнцефалограф. Биомагнитные поля, излучаемые головным мозгом, в миллионы раз слабее магнитного поля Земли и потому могут быть зарегистрированы только с помощью специальных магнитометров на основе сверхпроводников, обладающих достаточной чувствительностью для регистрации очень малых магнитных полей.

Большие массивы данных появляются после проведения магнитоэнцефалографии (МЭГ). Они несут информацию о процессах, происходящих в головном мозге. Во время обработки этих данных перед исследователем ставится обратная задача, которая заключается в пространственной реконструкции источников различных МЭГ-сигналов в коре головного мозга. Таким образом можно отследить и работу центра желаний.

