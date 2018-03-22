В конце прошлой недели в магазине "Марии-Ра" на улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе убили небольшую собачку. На глазах у покупателей, среди которых были дети, в неё воткнули ножницы — за то, что собака бегала по помещению. Работник магазина возмутился, что собака бегала и могла понюхать разложенные в зале овощи и фрукты. Очевидцы вызвали полицию — в итоге вспыльчивого работника магазина увезли в отделение в наручниках.

Бродячий тойпудель по кличке Мишель заскочила в супермаркет уже вечером. Живущая в этом районе Кристина Карпова рассказала порталу "НГС.Новости", что знает бывших хозяев собачки: щенка купили маленькому ребёнку, но выяснилось, что у него аллергия на шерсть. Так собака сначала оказалась у знакомых семьи, а после — на улице.

"Мишель очень добрая была. С ребёнком постоянно играла, никогда не кусалась. Если бы мы знали, что её бросили, забрали бы себе", — отметила собеседница.

Кстати, разноробочий из "Марии-Ра", который убил собак, кинув в нее ножницы, повел себя после этого довольно трусливо. "Он не захотел своё объяснение подписывать, сказал, что будет общаться с полицией только в присутствии сотрудников службы безопасности "Марии-Ра", — вспоминали свидетели.

Кстати, убившего собаку работника торгового зала "Марии-Ра" зовут Ихтиор, ему около 30 лет.

"Работает он год примерно, нареканий никаких не было... По большому счёту нужно было отрезать кусок колбасы да вывести собаку на улицу. Сейчас в течение месяца-двух сделаем обучение сотрудников по подобным случаям. А по сотруднику… Посмотрим, если полиция человеку вкрутит штраф большой, то, наверное, трогать особо не будем. Если нет, то какое-то внутреннее взыскание сделаем", — пояснил руководитель региональный дирекции торговой сети "Мария-Ра" Алексей Половников и добавил, что всё должно быть разумно и оставлять "человека без штанов" они не хотели бы.

Пока Ихтиору светит ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), которую в конце 2017 года ужесточили. Теперь по этой статье преступнику грозит до трёх лет лишения свободы, а в случае, когда преступление совершено группой лиц с публичной демонстрацией, особой жестокостью или в присутствии несовершеннолетних, — до пяти лет тюрьмы.

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В областной полиции объяснили, что дела по такой статье возбуждают редко, а доводят до конца — ещё реже. "Порой бывает сложно найти виновного… И второй момент: надо ещё доказать, что был умысел, а не случайно человек умертвил животное. В любом случае на что надо обратить внимание: эта статья не за убийство животного, а за жестокое обращение", — пояснили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.