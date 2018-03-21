Самый главный турнир для юношей и юниоров в 2018 году — Первенство России по панкратиону прошел 15-18 марта в спортивном комплексе "Бустан" в Казани. В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов.

Бои были очень жаркие и трудные, в некоторых весовых категориях было больше 40 участников, отмечает председатель Совета Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга Антон Кленьшев.

Алтайский край представляли семь бойцов из разных клубов — членов Алтайской краевой федерации панкратиона и грэпплинга. В итоге наши ребята завоевали четыре медали.

Бронзовыми призерами Первенства стали:

Всеволод Золотов (16-17 лет, до 58 кг),

Павел Школин (16-17 лет, до 85 кг),

Иван Лапушкин (18-19 лет, 92+ кг).

А блестяще выступивший на турнире Сергей Пеннер (14-15 лет, до 53 кг) стал победителем Первенства, одержав 6 досрочных побед. Сергей завоевал путевку на Первенство Европы в Сербию.