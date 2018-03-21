В начале марта сообщалось, что легендарный подвесной мост на остров Патмос, что на Катуни в Горном Алтае, по которому гулял в том числе патриарх Кирилл, был демонтирован.

Как рассказывал клерик архиерейского подворья в честь святителя Макария Алтайского иеромонах Серафим, рядом уже возведен новый объект, по которому можно будет ходить в самое ближайшее время

И вот уже в соцсетях начали появляться фотографии нового мостика, который вновь соединил остров с большой землей, сообщает интернет-сообщество "Барнаул22".