Барнаул вечером, 21 марта, накрыло снегопадом. Жители города в социальных сетях делятся впечатлениями и мыслями по данному поводу, а также обсуждают не желающую сдавать свои позиции зиму, пусть и такую прекрасную, но уже поднадоевшую.

Снегопад был отмечен и за пределами города. Так, в новосибирском направлении, после села Озерки, идет снег, плохая видимость. На трассе Барнаул — Кузбасс также не очень благоприятные погодные условия: сильный ветер, снег, метель. Излишняя внимательность и аккуратность за рулем не повредит.

Отметим, что в дневное время в краевой столице прошел дождь — данные погодные явления привели к образованию гололеда в городе. Вечером участки скользкого льда присыпало снегом, так что утром бдительность и аккуратность также не будут излишними.

Согласно данным регионального Гидрометцентра, снегопад в Барнауле сопровождался температурой от +1 до -1 градусов. Ночные температуры в городе составят -3...-5 градусов.

Напомним, что с сильнейшим гололедом барнаульцы столкнулись утром 20 марта после ночного дождя. Дорожники краевой столицы, борясь с гололедом, израсходовали 364 тонны реагентов.

Публикация от Инста Барнаул (@instabarnaul2) 21 Мар 2018 в 6:36 PDT

Погода🔥🔥🔥 Публикация от Alesya2238 (@alesya2238) 21 Мар 2018 в 6:45 PDT

Публикация от Денис Третьяков (@tretiyakovds) 21 Мар 2018 в 6:47 PDT