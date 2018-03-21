Мэрия Москвы купила 135 машино-мест в комплексе "Москва-сити" за 1 млрд рублей, пишут "Ведомости".

Как следует из контрактной документации на сайте госзакупок, за одно машино-место в паркинге площадью 14,5 кв. м будет заплачено 7,4 млн руб. Сейчас эта сумма в столице примерно соответствует цене бюджетной квартиры с отделкой в бизнес-классе.

В 2016 г. мэрия Москвы закрыла сделку по покупке у Capital Group 55 000 кв. м в башне "Око" в деловом центре "Москва-сити". Туда из центра Москвы переезжают департамент экономической политики, департамент имущества и тендерный комитет. Мэрия оценивала снижение расходов на размещение этих департаментов в 54 млн руб. в год.