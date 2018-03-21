Четверг, 22 Март, 00:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,5
€ 70,57
491553
2°
Обь
-13см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Греф доложил Путину информацию по закредитованности россиян

, ИА "Амител"
Пока не видно даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования

Фото: m.pikabu.ru

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заверил в том, что нет угрозы для экономики из-за роста потребительского кредитования, а закредитованность россиян в ближайшие 2 года не будет острой, сообщают "Вести".

"Вы знаете, что некоторые эксперты проявляют определенную озабоченность в связи с большим ростом потребительских кредитов?" — спросил Путин, уточнив, что речь идет не только об ипотеке.

Греф заверил, что "мы тоже сейчас внимательно за этим смотрим": "По ипотеке мы видим примерно в два раза рост — совершенно безопасно, там никаких проблем нет".

Он также отметил, что в ближайшие 2 года с обслуживанием кредитов населением не будет проблем.

"По потребительским кредитам мы тоже сделали сравнение — и с нами самими образца 2008 г., и с развивающимися странами. Пока мы не видим даже признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования. Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", — подчеркнул Греф

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:42
Госдума перейдет на новый график, чтобы было больше времени на избирателей 0
23:25
Греф доложил Путину информацию по закредитованности россиян 0
23:01
Разъяренная толпа набросилась на главу Волоколамского района 0
22:42
Ведущую сняли с эфиров после того, как она назвала 74% россиян приматами 0
22:26
Мэрия Москвы за миллиард рублей купила машино-места в "Москва-сити" 0
22:10
Почки рябины начали распускаться в Барнауле 1
21:50
Медведев: налоговой системе нужна определенная настройка 0
21:29
Сильный снегопад обрушился на Барнаул после дневного ливня 0
21:03
Новый мост соединил остров Патмос в Горном Алтае с большой землей 0
20:37
Психологическое тестирование предложили ввести в школах 0
20:29
Количество автомобилей в России увеличилось почти в два раза за 10 лет 0
20:10
Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Барнаула 4
19:45
Специалисты "Росатома" создали прибор, который управляет желаниями 0
19:25
Продажу меха запретили в Сан-Франциско 0
19:10
Бои были жаркими: алтайские борцы стали призерами всероссийского первенства 0
19:08
Коротко о главном: благоустройство Барнаула, водяная эпопея и ЧП с детьми
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:50
Сотрудники "Почты России" задержаны за кражу международных посылок в Москве 1
18:26
Охранника убили выстрелом в голову в одном из баров Новосибирска 0
18:03
Почти 40 детей пострадали из-за газового баллончика в школе Волоколамска 0
18:01
Саперы подорвут тонну тротила на алтайских реках для предотвращения паводка 0
17:51
МЧС: теплая погода на Алтае способствуют скорому закрытию ледовых переправ 0
17:33
Ученые из Сибири вывели перец "Египетская сила" и томат "Семеновна" 0
17:22
Барнаульцы смогут напрямую улететь в Китай на первомайские праздники 1
17:13
Очевидцы: две автоледи не поделили дорогу в Барнауле 0
17:02
Матвиенко заявила о возможном изменении закона о президентских выборах 8
17:00
Избирательная кампания в Алтайском крае была яркой и чистой: СМИ 2
16:48
Рособрнадзор предупреждает: какие алтайские вузы обожглись на аккредитации 2
16:32
Советский хоккеист Юрий Шаталов ушел из жизни в возрасте 72 лет 0
16:26
УАЗ планирует заняться выпуском гибридного автомобиля 7
16:15
"Мария-Ра" закроет лыжный сезон в Барнауле и раздаст участникам подарки 13
16:01
13-летняя девочка открыла стрельбу в курганской школе из пистолета отца 12
15:50
Как благоустроят шесть выбранных общественных мест Барнаула: фото 3
15:33
iPhone всех поколений резко подешевели в России 3
15:27
Ждем большого катка: мартовский дождь накрыл Барнаул 0
15:15
Роспотребнадзор: в 23 регионах России отмечены случаи заболеваемости ОРВИ 1
15:02
На такси и в обход постов: на Алтае осудили иностранцев за переход границы 0
14:50
Грядет капремонт: Минздрав ответил на жалобы барнаульцев на горбольницу №12 4
14:40
Гребному каналу выделят 15 млн на оборудование для международных стартов 2
14:32
Так решили барнаульцы: власти подвели итоги голосования по благоустройству 14
14:22
Военные сборы-2018: кого призовут, на сколько и можно ли отказаться 18
14:15
Губернатор Карлин обсудил с краевым правительством итоги выборов президента 6
14:10
Компания "Алтайлес" поставила уход за лесом на первое место 0
14:04
Пенсионерка в Барнауле решила продать тыкву в ресторан и осталась без денег 5
13:48
Клопы и плесень: барнаульцы жалуются на ужасное состояние горбольницы 5
13:36
Алтайские школьники начали досрочно сдавать ЕГЭ 0
13:23
СМИ: Трамп заявил Путину, что США выиграет гонку вооружений с Россией 34
13:18
"Не знаю, что нам помогло" - мама девочки, на которую упала бетонная плита 29
13:14
Сельским депутатам в Алтайском крае могут разрешить не декларировать доходы 1
13:03
Стало известно, когда будут отключать горячую воду в Барнауле 13
12:50
Маккейн раскритиковал Трампа за звонок с поздравлениями Путину 13

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.