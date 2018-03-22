Ученые обнаружили в Китае гробницу династии Цинь с предметами для ритуальных обрядов, в числе которых находился бронзовый сосуд с ликером, изготовленным более 2 тысяч лет назад, сообщает IReactor.

Сосуд с жидкостью молочного цвета объемом 300 миллилитров была запечатана натуральными волокнами — именно это, по мнению ученых, позволило ликеру сохраниться на протяжении длительного времени.

Исследователи выяснили, что напиток был произведен методом брожения. Они рассчитывают, что находка поможет выяснить технологию изготовления алкогольных напитков, которую применяли в древности.