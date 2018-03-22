Министр труда Максим Топилин на заседании ПФР заявил, что практически вся Сибирь и несколько регионов не справляются с выплатами материнского капитала на рождение второго ребенка, сообщает РИА Новости.

"Кострома и Хакасия, Владимир и Республика Адыгея, ряд других регионов и Сибирская область. Пока по выплатам на второго ребенка из маткапа дела обстоят, мягко говоря, неважно", — отметил Топилин.

По его словам, на 13 марта в указанных регионах с 1 января 2018 года граждане подали 1759 заявлений о назначении выплаты по случаю рождения второго ребенка из средств материнского капитала, однако только по 911 из них было принято решение.

Топилин подчеркнул, что данное количество выплат соответствует лишь 3,5% от потенциально возможного объема.