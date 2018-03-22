Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что новая система расчета пенсий с помощью искусственного интеллекта будет запущена как пилотный проект в 2018 году, сообщает РИА Новости.

Дроздов отметил, что имеющиеся возможности информационной обработки данных позволяют полностью исключить человеческий фактор из операций расчета.

"Мы в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет, где-то после мая месяца", — сообщил глава ПФР.

Он также подчеркнул, что с прототипом новой системы под названием "База знаний", основанной на искусственном интеллекте, в ПФР ознакомились еще в феврале: "В мае мы планируем сделать опытную эксплуатацию и потом внедрить ее по всей территории Российской Федерации".

Новый алгоритм позволяет рассчитывать размеры пенсий в режиме многозадачности, отказаться от экспертного мнения, а также обеспечить прозрачность системы и единство подхода.