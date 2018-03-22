Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 года неожиданно увеличились на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — это крупнейший прирост с декабря 2015 года, пишет "Лента.ру".

Как говорится в докладе Росстата "Информация о социально-экономическом положении, за январь-февраль 2018 года", в феврале 2018 года средняя начисленная заработная плата в организациях увеличилась на 12,1% по сравнению с февралем прошлого года и составила 39,8 тысячи рублей.

Как пишет РБК, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, реальные располагаемые доходы должны были снизиться на 0,1 процента по сравнению с февралем 2017 года, поэтому данные Росстата стали неожиданностью для экономистов.

Рост доходов произошел впервые с января 2017 года. Тогда он был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей. РБК отмечает, что эта выплата исказила динамику реальных располагаемых доходов в январе 2018 года. Она по определению должна включаться в реальные доходы граждан. С ее учетом показатель доходов в январе 2018 года упал на 7%, без учета — остался неизменным.