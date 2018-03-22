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Утро 22 марта началось в Барнауле с шестибалльных пробок

, ИА "Амител"
В городе произошла одна авария

Фото: Livecars.ru

Барнаульцев утром в четверг, 22 марта, ожидают шестибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на проспектах Ленина и Социалистическом, где скорость движения авто не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого движение затруднено на нескольких отрезках Павловского тракта, на улицах Власихинской, Малахова, Кутузова и Советской Армии, а также в районе площади октября и пересечении проспекта Калинина с улицей Цеховой.

Добавим, что в городе произошло одно ДТП в районе перекрестка Павловский тракт — переулок Ядринцева. Также на карте присутствует знак "Дорожные работы" в районе проспекта Калинина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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