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Телеканал "Дождь" заявил о приостановке работы с Государственной Думой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное на сайте канала сообщение.

Заседание комиссии по "делу Слукого" прошло накануне, 21 марта. Она рассматривала заявление журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, которые обвинили парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

В сообщении сказано, что "Дождь" прекращает взаимодействие с Думой, пока спикер Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. "Также "Дождь" настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", — цитирует агентство сообщение.

По словам главного редактора канала Александры Перепеловой, редакцию "Дождя" возмутила позиция Госдумы и комиссии по этике, она считает решение "неприемлемым и издевательским".

Отмечается, что 21 марта в знак несогласия с вердиктом по "делу Слуцкого" холдинг РБК отозвал всех журналистов, работающих в Думе. Глава думской комиссии по этике Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". Позже в тот же день заявил об отказе работать со Слуцким и комиссией ГД по вопросам этики "Коммерсант".