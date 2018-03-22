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Новости

"Дождь" приостановил работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому

, ИА "Амител"
Ранее комиссия по этике не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата

Фото: inosmi.ru

Телеканал "Дождь" заявил о приостановке работы с Государственной Думой после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное на сайте канала сообщение.

Заседание комиссии по "делу Слукого" прошло накануне, 21 марта. Она рассматривала заявление журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, которые обвинили парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.

В сообщении сказано, что "Дождь" прекращает взаимодействие с Думой, пока спикер Вячеслав Володин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. "Также "Дождь" настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах", — цитирует агентство сообщение.

По словам главного редактора канала Александры Перепеловой, редакцию "Дождя" возмутила позиция Госдумы и комиссии по этике, она считает решение "неприемлемым и издевательским".

Отмечается, что 21 марта в знак несогласия с вердиктом по "делу Слуцкого" холдинг РБК отозвал всех журналистов, работающих в Думе. Глава думской комиссии по этике Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". Позже в тот же день заявил об отказе работать со Слуцким и комиссией ГД по вопросам этики "Коммерсант".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2018 09:26
Геноцид Эклеров

это такая "потеря"))
прям невосполнимая)

0  0
22.03.2018 09:28
- гость -

Подконтрольные власти СМИ не прекратили работу с Госдумой, а значит нужные новости всегда достигнут органов восприятия благодарного электората.

0  0
22.03.2018 09:42
- гость -

"Телеканал "Дождь" заявил о приостановке работы ..." Если бы дальше текста не было. как было бы хорошо. А так огромную утрату понесла государственная дума и весь российский народ. Вас возмущает решение Думы, а нас сам факт ваших заявлений. Мы считаем заявления журнашлюшек неприемлимыми и издевательскими. Требуем прекратить обезьянничанье. Хотите жить по американским стандартам, никто не держит. Езжайте в штаты и судитесь там друг с другом сколько душе угодно.

0  0
22.03.2018 09:53
- гость -

«Комитет по этике признал нормой возможность сексуальных домогательств»

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