Фото: newsmaker.md

Самолет, летевший из московского "Домодедово", не смог приземлиться в Барнауле утром 22 марта из-за густого тумана.

В итоге столичный рейс отправили на запасной аэродром Новосибирска. Также погодные условия сказались и на вылете из барнаульского аэропорта.

Напомним, что накануне в краевой столице шел сильный дождь, к вечеру сменившийся снегопадом. Утром из-за большой влажности воздуха в Барнауле установился сильный туман.