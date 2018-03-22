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Самолет, летевший из московского "Домодедово", не смог приземлиться в Барнауле утром 22 марта из-за густого тумана.
В итоге столичный рейс отправили на запасной аэродром Новосибирска. Также погодные условия сказались и на вылете из барнаульского аэропорта.
Напомним, что накануне в краевой столице шел сильный дождь, к вечеру сменившийся снегопадом. Утром из-за большой влажности воздуха в Барнауле установился сильный туман.
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Вообще то два ушли в Новосиб. S7 и Уральцы. Аэрофлот тока что вылетел в Москву с почти трехчасовой задержкой...