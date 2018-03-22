Фото: twitter.com

Интернет "взорвал" ролик, на котором видно, как маленькая девочка жестами угрожает губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик распространили ряд Telegram-каналов и интернет-изданий, передают "Известия".

Видео было записано в подмосковном Волоколамске в среду, 21 марта. Воробьев приехал в город на встречу с участниками митинга, выступающими против мусорной свалки "Ядрово".

На записи видно, как стоящая рядом с губернатором девочка указывает на него пальцем, кивает, а затем характерно проводит пальцем по шее.

Издание пишет, что ряд пользователей Twitter предложили выдвинуть девочку в губернаторы Подмосковья. Некоторые отметили, что ее "жест смерти" является иллюстрацией для любых жизненных ситуаций, включая возможную блокировку Telegram.

Газета пишет, что стихийную акцию протеста посетил также глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные жители освистали его и ударили по голове.

Накануне свыше 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".