Четверг, 22 Март, 10:10

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,5
€ 70,57
502617
5°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Ролик с угрожающей главе Московской области девочкой покорил сеть

, ИА "Амител"
Воробьев приезжал в Волоколамск для встречи с участниками митинга, которые выступают против свалки "Ядрово"

Фото: twitter.com

Интернет "взорвал" ролик, на котором видно, как маленькая девочка жестами угрожает губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик распространили ряд Telegram-каналов и интернет-изданий, передают "Известия"

Видео было записано в подмосковном Волоколамске в среду, 21 марта. Воробьев приехал в город на встречу с участниками митинга, выступающими против мусорной свалки "Ядрово".

На записи видно, как стоящая рядом с губернатором девочка указывает на него пальцем, кивает, а затем характерно проводит пальцем по шее.

Издание пишет, что ряд пользователей Twitter предложили выдвинуть девочку в губернаторы Подмосковья. Некоторые отметили, что ее "жест смерти" является иллюстрацией для любых жизненных ситуаций, включая возможную блокировку Telegram.

Газета пишет, что стихийную акцию протеста посетил также глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные жители освистали его и ударили по голове.

Накануне свыше 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.03.2018 09:41
- гость -

Воробьёва поселить рядом со свалкой, медведеву там построить дачу, заседания госдуры проводить в Волоколамске во время выбросов сероводорода и приглашать на победившего президента.

0  0
22.03.2018 09:47
Геноцид Эклеров

власть обязана решить вопрос полигона ТБО, тут без вопросов.
также должны наказать виновных за отравление детей выхлопом газа со свалки. гнать с работы их, и обязать материально помочь пострадавшим, оплатить их лечение, как минимум.
но то, что делает этот ребенок - это ненормально. из таких потом и вырастают всякие бойцы-добробаты.
родители чем думают? подтянуть их за ненадлежащее воспитание. зачем вообще такого ребенка они на митинг притянули? ну зачем это для неокрепшей детской психики?
как по мне, то это конкретный изъян в воспитании.

0  0
22.03.2018 10:01
Кот.Без сапог.

Нас такое же ждет, когда влепят свалку на южной окраине города

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:04
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Рубцовске 0
09:56
Захарова прокомментировала слухи о возможной отставке Лаврова 0
09:34
Ролик с угрожающей главе Московской области девочкой покорил сеть 3
09:30
Салоны Российский кафель предлагают плитку со скидкой 20% 0
09:22
Автомобиль слетел с дороги и укатился в лес в результате ДТП в Барнауле 0
09:11
Нависший над Барнаулом густой туман не дал приземлиться самолету из Москвы 1
09:07
"Дождь" приостановил работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому 4
09:00
Весенние шоу для детей и взрослых пройдут в музее "Как-так?" 0
08:55
Семинар с участием Яндекс, 1С-Битрикс и МойСклад пройдет в Барнауле 0
08:41
Утро 22 марта началось в Барнауле с шестибалльных пробок 0
08:30
Надоели шумные соседи? Мастер-класс от компании "КНАУФ Инсулейшн" 1
08:24
Эксперт назвал российскую "Кухню" неуязвимой для американских ракет 1
08:17
Перламутр и графика: MAVI в Барнауле представил сезонную коллекцию джинсов 0
08:04
Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях 11
08:00
Открываем дачный сезон: где купить прочную теплицу со скидкой 0
07:51
Ежедневник: чем запомнилось 22 марта 0
07:40
Застывшая красота: новую технологию изготовления мебели освоили в Барнауле 0
07:34
Мэрия Барнаула отложила на год реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова 9
07:22
Пройдите тест на знание рек Алтайского края 10
07:11
Новые подробности расправы с собакой в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске 23
07:03
Квартиру с сауной и отделкой из мрамора, дуба и бука продают в Барнауле 10
06:50
Власти Алтая заявили об избытке в регионе гуманитариев и нехватке технарей 9
06:41
Группа СМЕТАНА band из Днепра впервые выступит в Барнауле 8
06:32
С молотка: универмаг Суховых опять выставлен на продажу за 1 рубль 4
06:23
Безнадежных случаев нет: гинеколог о лечении миомы матки и бесплодия 1
06:14
Потепление до +13 градусов и мокрый снег: о погоде на Алтае 22 марта 0
06:01
"Кто-то травил собак по всему Барнаулу": горожане требуют наказать виновных 44
05:52
Рассчитывать пенсию россиянам вскоре будет искусственный интеллект 2
04:01
Реальные доходы россиян внезапно и неожиданно выросли 9
03:44
Кабмин готовится к индексации пенсий выше инфляции 2
02:34
Топилин: Сибирь не справляется с выплатами материнского капитала 0
01:28
Выявлены нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета 2
00:17
Ученые раскопали в Китае ликер двухтысячелетней выдержки 1
23:42
Госдума перейдет на новый график, чтобы было больше времени на избирателей 2
23:25
Греф доложил Путину информацию по закредитованности россиян 3
23:01
Разъяренная толпа набросилась на главу Волоколамского района 6
22:42
Ведущую сняли с эфиров после того, как она назвала 74% россиян приматами 13
22:26
Мэрия Москвы за миллиард рублей купила машино-места в "Москва-сити" 1
22:10
Почки рябины начали распускаться в Барнауле 1
21:50
Медведев: налоговой системе нужна определенная настройка 0
21:29
Сильный снегопад обрушился на Барнаул после дневного ливня 0
21:03
Новый мост соединил остров Патмос в Горном Алтае с большой землей 0
20:37
Психологическое тестирование предложили ввести в школах 0
20:29
Количество автомобилей в России увеличилось почти в два раза за 10 лет 8
20:10
Новые камеры фиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Барнаула 9
19:45
Специалисты "Росатома" создали прибор, который управляет желаниями 0
19:25
Продажу меха запретили в Сан-Франциско 0
19:10
Бои были жаркими: алтайские борцы стали призерами всероссийского первенства 0
19:08
Коротко о главном: благоустройство Барнаула, водяная эпопея и ЧП с детьми
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 марта
18:50
Сотрудники "Почты России" задержаны за кражу международных посылок в Москве 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.