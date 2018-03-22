Фото: twitter.com
Интернет "взорвал" ролик, на котором видно, как маленькая девочка жестами угрожает губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Ролик распространили ряд Telegram-каналов и интернет-изданий, передают "Известия".
Видео было записано в подмосковном Волоколамске в среду, 21 марта. Воробьев приехал в город на встречу с участниками митинга, выступающими против мусорной свалки "Ядрово".
На записи видно, как стоящая рядом с губернатором девочка указывает на него пальцем, кивает, а затем характерно проводит пальцем по шее.
Издание пишет, что ряд пользователей Twitter предложили выдвинуть девочку в губернаторы Подмосковья. Некоторые отметили, что ее "жест смерти" является иллюстрацией для любых жизненных ситуаций, включая возможную блокировку Telegram.
Газета пишет, что стихийную акцию протеста посетил также глава Волоколамского района Евгений Гаврилов. Недовольные жители освистали его и ударили по голове.
Накануне свыше 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный минздрав не стал связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне "Ядрово".
Комментарии
Воробьёва поселить рядом со свалкой, медведеву там построить дачу, заседания госдуры проводить в Волоколамске во время выбросов сероводорода и приглашать на победившего президента.
власть обязана решить вопрос полигона ТБО, тут без вопросов.
также должны наказать виновных за отравление детей выхлопом газа со свалки. гнать с работы их, и обязать материально помочь пострадавшим, оплатить их лечение, как минимум.
но то, что делает этот ребенок - это ненормально. из таких потом и вырастают всякие бойцы-добробаты.
родители чем думают? подтянуть их за ненадлежащее воспитание. зачем вообще такого ребенка они на митинг притянули? ну зачем это для неокрепшей детской психики?
как по мне, то это конкретный изъян в воспитании.
Нас такое же ждет, когда влепят свалку на южной окраине города