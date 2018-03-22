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Сообщения СМИ о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после президентских выборов — это "фейк". Такое заявление сделала официальный представитель дипведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости со ссылкой на ее страницу в Facebook.

Ранее канал RTVI со ссылкой на ряд неназванных источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, так как "устал" от должности главы МИД, которую он занимает с 2004 года.

Днем ранее, 21 марта, Лавров отпраздновал 68-летие. Свой день рождения министр встретил в японской столице, где находился с официальным визитом. В Токио он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес Лаврову праздничный торт в форме футбольного мяча.

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… "Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе [Владимира] Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания", — цитирует агентство слова Захаровой.

Также она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство уже не раз комментировало сообщения о перестановках в правительстве.

Она назвала публикацию RTVI похожей "на какую-то подброшенную дезу", которая является чем-то вроде фейка. "Возможно, не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — отметила представитель МИД РФ.

Агентство добавляет, что сообщения СМИ также прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на спекуляции СМИ на данную тему.

Напомним, ранее Путин заявил, что возможные перестановки в правительстве страны начнутся лишь после инаугурации.