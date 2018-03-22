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Думский комитет по обороне на заседании в четверг, 22 марта, собирается рассмотреть и поддержать поправки, которые внес первый замглавы комитета, единоросс Андрей Красов, позволяющие вызывать призывников в военкомат без личного вручения им повестки. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в комитете.
По словам собеседника, они планируют рекомендовать депутатам в первом чтении поддержать законопроект. Ранее его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Уточняется, что Красов выдвинул инициативу в январе текущего года. Согласно действующем закону, повестку можно вручить призывнику только лично в руки и под расписку. За уклонение от призыва (после получения повестки) предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до двух лет тюрьмы.
Автор законопроекта в пояснительной записке подчеркнул, что текущий порядок позволяет "недобросовестным гражданам" уклоняться от призыва в армию. Красов отметил, что, согласно его данным, лишь в 2016 году военкомы не смогли вручить повестки "более 90 тыс. призывников (30% от общего количества призванных на военную службу)".
После принятия закона гражданам. подлежащим призыву, придется в любом случае явиться в военкоматы. "Поняв, что в военкомате про них забыли <...> призывники должны сами явиться туда не позднее дня начала очередного призыва на военную службу и потребовать вручить им повестку", — пишет издание.
Подчеркивается, что инициатива сохраняет возможность вручать повестки лично, но при этом наделяет военкоматы возможностью направлять их по почте заказным письмом с уведомлением. Повестка будет считаться врученной, если за получение письма распишется призывник или другой совершеннолетний член его семьи.
Подчеркивается, что правительство в целом поддержало законопроект Красова, предложив исключить из него положения, которые предусматривают возможность получения повесток, направленных по почте заказным письмом, иными лицами, кроме самих призывников. В отзыве правительства также говорится, что норма законопроекта, которая обязывает призывников самостоятельно являться в военкоматы за повестками, не соответствует другой статье закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане лично вызываются повестками военного комиссариата.
Комментарии
депутат, не знающий законы своего государства, но пытающийся что-то там изобрести, должен заплатить штраф и освободить занимаемую должность. Не служившие в армии вообще не должны занимать такие должности и должности управленцев в частности
а сынов депутатских это тоже будет касаться?
В современном мире наблюдается тенденция отказа от воинского призыва. К примеру, в Китае при существующем призыве реально вступить в ряды вооруженных сил можно, лишь пройдя специальный отбор.
В США военный призыв последний раз был применен в 1973 году. Однако все жители США мужского пола (в т.ч. неграждане) в возрасте от 18 до 25 лет обязаны вставать на воинский учет. В Германии военный призыв приостановлен с 1 июля 2011 года. Последний срочник Нидерландов был уволен в запас в 1996 году. Италия окончательно перешла на профессиональную армию с 1 января 2005 года.
От принудительного воинского призыва также отказались: Япония, Индия, Канада, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Франция, Испания, Швеция, Сербия, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, Малайзия и Филиппины и еще 22 государства.
У России свой, особенный, путь!
Нечего нам здесь защищать. Дайте автомат, буду защищать тайгу от продажи братьям-китайцам
Вот со своих детей пусть и начнут, покажут пример, достойный подражания.