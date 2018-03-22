Четверг, 22 Март, 11:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,5
€ 70,57
501792
5°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Горный Алтай увеличит генерацию солнечной энергии на треть

, ИА "Амител"
К концу текущего года мощность солнечной генерации на территории республики составит 55 МВт

Фото: altai-republic.ru

Генерация солнечной энергии в Горном Алтае к концу года будет увеличена более, чем на треть и составит 55 МВт.

Как сообщили в республиканском правительстве, в регионе планируется ввести в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции мощностью 10 МВт в селе Иня.

Кроме того, на 5 МВт будет увеличена мощность Майминской солнечной электростанции.

В данный момент, по информации компании "Хевел", инвертирующей в альтернативную энергетику в Горном Алтае, установленная мощность солнечных электростанций на территории республики Алтай составляет 40 МВт.

Согласно ранее озвученным планам, к 2020 году Горный Алтай за счет солнечных станций полностью закроет потребность в электроэнергии.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.03.2018 10:54
потребитель

А когда начнут освещать другую сторону данного вопроса - цену производимой энергии на данных станциях и как она отражается на конечной цене потребителей, в том числе потребителей соседних регионов? а то все так ладно. Республика какую-то там независимость строит - а за чей счет банкет?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
11:21
Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна? 3
11:12
Госдума планирует увеличить максимальную скорость на дорогах до 110 км/час 0
11:01
"Состояние очень тяжелое": впавшего в кому барнаульца хотят вывезти из Тая 4
10:49
Рост до 90%: в России утвердили новые ставки утилизационного сбора на авто 2
10:33
Греф оценил уровень закредитованности граждан России 1
10:21
Горный Алтай увеличит генерацию солнечной энергии на треть 1
10:14
Депутаты Госдумы обяжут призывников являться в военкоматы без повесток 4
10:04
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Рубцовске 1
09:56
Захарова прокомментировала слухи о возможной отставке Лаврова 0
09:34
Ролик с угрожающей главе Московской области девочкой покорил сеть 16
09:30
Салоны Российский кафель предлагают плитку со скидкой 20% 0
09:22
Автомобиль слетел с дороги и укатился в лес в результате ДТП в Барнауле 1
09:11
Нависший над Барнаулом густой туман не дал приземлиться самолету из Москвы 1
09:07
"Дождь" приостановил работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому 5
09:00
Весенние шоу для детей и взрослых пройдут в музее "Как-так?" 0
08:55
Семинар с участием Яндекс, 1С-Битрикс и МойСклад пройдет в Барнауле 0
08:41
Утро 22 марта началось в Барнауле с шестибалльных пробок 0
08:30
Надоели шумные соседи? Мастер-класс от компании "КНАУФ Инсулейшн" 1
08:24
Эксперт назвал российскую "Кухню" неуязвимой для американских ракет 5
08:17
Перламутр и графика: MAVI в Барнауле представил сезонную коллекцию джинсов 0
08:04
Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях 13
08:00
Открываем дачный сезон: где купить прочную теплицу со скидкой 0
07:51
Ежедневник: чем запомнилось 22 марта 0
07:40
Застывшая красота: новую технологию изготовления мебели освоили в Барнауле 0
07:34
Мэрия Барнаула отложила на год реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова 10
07:22
Пройдите тест на знание рек Алтайского края 11
07:11
Новые подробности расправы с собакой в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске 27
07:03
Квартиру с сауной и отделкой из мрамора, дуба и бука продают в Барнауле 10
06:50
Власти Алтая заявили об избытке в регионе гуманитариев и нехватке технарей 10
06:41
Группа СМЕТАНА band из Днепра впервые выступит в Барнауле 8
06:32
С молотка: универмаг Суховых опять выставлен на продажу за 1 рубль 4
06:23
Безнадежных случаев нет: гинеколог о лечении миомы матки и бесплодия 1
06:14
Потепление до +13 градусов и мокрый снег: о погоде на Алтае 22 марта 0
06:01
"Кто-то травил собак по всему Барнаулу": горожане требуют наказать виновных 65
05:52
Рассчитывать пенсию россиянам вскоре будет искусственный интеллект 2
04:01
Реальные доходы россиян внезапно и неожиданно выросли 10
03:44
Кабмин готовится к индексации пенсий выше инфляции 3
02:34
Топилин: Сибирь не справляется с выплатами материнского капитала 0
01:28
Выявлены нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета 2
00:17
Ученые раскопали в Китае ликер двухтысячелетней выдержки 1
23:42
Госдума перейдет на новый график, чтобы было больше времени на избирателей 3
23:25
Греф доложил Путину информацию по закредитованности россиян 3
23:01
Разъяренная толпа набросилась на главу Волоколамского района 6
22:42
Ведущую сняли с эфиров после того, как она назвала 74% россиян приматами 18
22:26
Мэрия Москвы за миллиард рублей купила машино-места в "Москва-сити" 2
22:10
Почки рябины начали распускаться в Барнауле 1
21:50
Медведев: налоговой системе нужна определенная настройка 0
21:29
Сильный снегопад обрушился на Барнаул после дневного ливня 0
21:03
Новый мост соединил остров Патмос в Горном Алтае с большой землей 0
20:37
Психологическое тестирование предложили ввести в школах 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.