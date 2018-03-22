Фото: altai-republic.ru

Генерация солнечной энергии в Горном Алтае к концу года будет увеличена более, чем на треть и составит 55 МВт.

Как сообщили в республиканском правительстве, в регионе планируется ввести в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции мощностью 10 МВт в селе Иня.

Кроме того, на 5 МВт будет увеличена мощность Майминской солнечной электростанции.

В данный момент, по информации компании "Хевел", инвертирующей в альтернативную энергетику в Горном Алтае, установленная мощность солнечных электростанций на территории республики Алтай составляет 40 МВт.

Согласно ранее озвученным планам, к 2020 году Горный Алтай за счет солнечных станций полностью закроет потребность в электроэнергии.