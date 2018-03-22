Фото: altai-republic.ru
Генерация солнечной энергии в Горном Алтае к концу года будет увеличена более, чем на треть и составит 55 МВт.
Как сообщили в республиканском правительстве, в регионе планируется ввести в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции мощностью 10 МВт в селе Иня.
Кроме того, на 5 МВт будет увеличена мощность Майминской солнечной электростанции.
В данный момент, по информации компании "Хевел", инвертирующей в альтернативную энергетику в Горном Алтае, установленная мощность солнечных электростанций на территории республики Алтай составляет 40 МВт.
Согласно ранее озвученным планам, к 2020 году Горный Алтай за счет солнечных станций полностью закроет потребность в электроэнергии.
Комментарии
А когда начнут освещать другую сторону данного вопроса - цену производимой энергии на данных станциях и как она отражается на конечной цене потребителей, в том числе потребителей соседних регионов? а то все так ладно. Республика какую-то там независимость строит - а за чей счет банкет?