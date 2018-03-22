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Греф оценил уровень закредитованности граждан России

, ИА "Амител"
Глава Сбербанка не увидел признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования

Фото: tengrinews.kz

Доля доходов российских семей, которая идет на обслуживание кредитов, пока некритична и в ближайшие два года проблема не будет острой. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По его словам, направляемая на обслуживание кредитов доля доходов домохозяйств не критична. "За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", — заявил Греф.

Уточняется, что такую оценку глава Сбербанка дал в ответ на вопрос Путина о том, обоснована ли озабоченность некоторых экспертов в связи с большим ростом потребительских кредитов.

Греф добавил, что по ипотеке наблюдается рост "примерно в два раза", что "совершенно безопасно, там никаких проблем нет". В заключение он отметил, что банк также не видит признаков возможности возникновения "пузыря" на рынке потребительского кредитования в стране.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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22.03.2018 10:43
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