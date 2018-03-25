Ежедневник: чем запомнилось 25 марта

ежедневник

25 марта в истории

В этот воскресный день, 25 марта, христиане отмечают праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот светлый праздник в память о дне, когда Архангел Гавриил известил Деву Марию, что она родит Иисуса Христа. Благовещение является одним из двенадцати важнейших праздником после Пасхи.

Из светского... Все работники культуры России отмечают в это день свой профессиональный праздник. Любопытно, что официально он был утвержден только в 2007 году.

В Латвии 25 марта отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. Именно в этот день в 1949 году около 43 тысяч человек из Латвии были депортированы в Сибирь.

А еще в этот день в 421 году был основан знаменитый итальянский город Венеция. Сегодня это один из немногих городов мира, сохранивший свой истинный средневековый облик. Исторический центр Венеции расположен на 118 островах, разделённых 150 каналами и протоками, соединенных 400 мостов.

А в Греции в этот день празднуют день независимости. В 1821 году здесь произошло восстание, которое освободило страну от четырехвекового ига Османской империи.

В 1997 году 25 марта охотники за сокровищами обнаружили у берегов Эквадора испанский галеон "La Capitana", затонувший в 1654 году. По преданию, этот галеон шел из Южной Америки в Испанию. На его борту должны были быть несметные сокровища. Но с корабля было поднято всего около двадцати тысяч серебряных монет. Теперь бытует мнение, что это был вовсе не тот корабль.

В этот день родились:

1259 Палеолог византийский император (1282-1328) Андроник II

1479 русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси (1505-1533) Василий III

1782 младшая сестра Наполеона Бонапарта Каролина Бонапарт

1864 русский художник-экспрессионист Алексей фон Явленский

1867 итальянский дирижер Артуро Тосканини

1871 русский художник и искусствовед Игорь Грабарь

1937 советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России Мария Пахоменко

1947 английский певец, композитор и пианист Элтон Джон

1956 советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель Ефим Шифрин

В этот день умерли:

1840 русский предприниматель, меценат и благотворитель Павел Демидов

1853 русский актер, знаменитый трагик Василий Каратыгин

1918 французский композитор, пианист, дирижер Клод Дебюсси

1988 советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР Петр Гальперин

2007 советская актриса театра и кино, Народная артистка России Тамара Носова