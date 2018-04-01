Ежедневник: чем запомнилось 1 апреля

1 апреля — самый веселый праздник. Во всяком случае, в России. В День смеха принято дурачиться, разыгрывать друзей и знакомых, дарить шуточные подарки. По одной из версий, праздник появился с переходом на григорианский календарь, введенный Папой Римским Григорием в 1582 году. В средние века Новый год отмечали в конце марта, заканчивалась новогодняя неделя 1 апреля. Но многие люди не перестали отмечать этот день и по новому календарю. Их за это дразнили и дарили шуточные подарки.
Россия в этот день вместе со всей планетой отмечает Международный день птиц. Как раз в эти дни весны пернатые начинают возвращаться из теплых краев. Им в помощь принято устанавливать новые скворечники.
А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают геологи России.
Все православные христиане отмечают в этот день Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В Библии сказано, что торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. В этот день верующие приходят в храм с ветками вербы. Кстати, ровно через неделю будет Пасха.
Из истории:
В 1748 году испанский военный инженер Роке Хоакин де Алькубьерре приступил к раскопкам Помпеев. Считается, что этот древнеримский город у побережья Неаполитанского залива пал жертвой извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. До сих пор закрыто от света около четверти территории Помпеев.
1 апреля 1778 года считается днем рождения доллара. Этот знак придумал бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок.
В первый апрельский день 1938 года состоялась первая широкая презентация растворимого кофе. Это было в Швейцарии. Растворимый кофе изобрел химик-технолог швейцарской фирмы "Нестле" Макс Моргенталер. На это у него ушло семь лет.
В этот день родились:
В 1578 году – английский врач, физиолог и эмбриолог Уильям Гарвей
В 1809-м – русский писатель, классик мировой литературы Николай Гоголь
В 1815 году – германский государственный деятель, 1-й канцлер Германской империи (1871-1890) Отто фон Бисмарк
В 1840-м – русский художник, педагог Илларион Прянишников
В 1865 году – австрийско-немецкий химик, нобелевский лауреат Рихард Зигмонди
В 1873-м – русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов
В 1906 году – советский авиаконструктор, создатель знаменитых истребителей "Як" Александр Яковлев
В 1908-м – американский психолог, основатель гуманистической психологии Абрахам Маслоу
В 1934-м – советский и российский тележурналист, телеведущий, писатель Владимир Познер
Умерли в этот день:
В 1890 году – российский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации Александр Можайский
В 1968 году – советский физик, академик, нобелевский лауреат Лев Ландау
В 1981-м – русская писательница, автор стихотворений для детей Агния Барто
В 1991 году – советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Рина Зеленая
В 2017 году – советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер Евгений Евтушенко
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