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Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости машины с 90 километров в час до 100-110. Об этом пишет "Интерфакс".

Он отметил, что нужно подготовить специалистов, которые бы помогли подумать, "как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч", добавив, что в России, по его мнению, уже пора ее поставить. "Мы вместе с МВД должны над этим подумать, потому что скорость — это важно", — заключил депутат.

Кроме этого, Москвичев призвал обратить внимание и на инфраструктуру, помогавшую бы автомобилистам комфортнее чувствовать себя на дорогах. "Если бизнес средний и малый сегодня хочет вдоль дорог ставить свои стоянки, кемпинги и базы отдыха, то давайте сделаем согласование именно этих разгонных полос и все остальное проще, как в МФЦ, чтобы годами мы не ходили согласовывать", — заявил он, добавив, что "это необходимо пользователям".

Глава комитета считает, что в связи с этим Минтранс РФ в следующем году может заложить вдвое больше средств на проект Безопасные и качественные дороги (БКД), "чтобы на дорогах наших было освещение, пешеходные дорожки, переходы и все остальное".

"Коммерсант" пишет, что, по словам Москвичева, вносить изменения в ПДД и другие нормативные акты не потребуется: нужно будет поставить новые знаки на трассах. Он также отметил, что для обсуждения вопроса, возможно, в комитет по транспорту нужно будет пригласить представителей Росавтодора и "Автодора". "Пусть объяснят, почему это нельзя сделать", — заявил депутат, предложив использовать в качестве пилотного проезда трассу из Москвы в Ростов.

Также он назвал еще одним вариантом изменения скоростного ограничения введение скоростного режима в 110 км/ч только на крайней левой полосе и сохранение 90 км/ч на остальных полосах.

Кроме этого, по мнению Москвичева, на магистралях нужно вводить лимиты от 130 до 150 километров в час.