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Рост до 90%: в России утвердили новые ставки утилизационного сбора на авто

, ИА "Амител"
Утвержденная правительством "такса" вступит в силу с 1 апреля

Фото: bishelp.ru

Новые ставки утилизационного сбора на автомобили утвердило правительство России — они вступят в силу с 1 апреля.

Напомним, что утильсбор, который платят производители и импортеры автомобилей, ввели в России в 2012 году вместе со вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию.

В 2016 году сбор распространили на дорожно-строительную технику.

Итак, новые ставки утилизационного сбора в России с 1 апреля будет такими.

Легковые автомобили:

  • объемом двигателя до 1 литра вырастет — 33 тысячи рублей (рост на 17,86%);
  • объем двигателя от 1 до 2 литров — 84 тысячи рублей (рост на 90%);
  • объем двигателя от 2 до 3 литров — 126 тысяч рублей (рост на 49,3%);
  • на авто объемом двигателя 3 и более литров сбор останется неизменным и составит 114,6 тысячи рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров, а для авто с объемом двигателя более 3,5 литра — 181,6 тысячи рублей;
  • для электромобилей — 32,6 тысячи рублей (рост на 14,79%).

Грузовики:

  • для машин полной массой до 2,5 тонн сбор составит 14,25 тысячи рублей (рост на 14,46%);
  • от 2,5 тонны до 3,5 тонны — 30 тысяч рублей (рост на 51,5%);
  • от 3,5 тонны до 5 тонн — 28,5 тысячи рублей (рост 15%);
  • от 5 до 8 тонн — 31,35 тысячи рублей (рост на14,84%);
  • от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (рост на 14,9%);
  • от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (рост на 14,8%);
  • от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (рост на 14,8%).
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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.03.2018 11:11
- гость -

Всё равно куплю пруль

0  0
22.03.2018 11:20
месный

а чёт не понимаю за что это сбор или на что?

Вот прям сейчас если пригоняешь свою старую машину на скупку металлов то получаешь за это неплохо денег, а не платишь сам.

что за сбор? с какого хрена? Что за надувалово на гос уровне.

0  0
22.03.2018 11:27
- гость -

ну что сказать, такова воля большинства, а воля большинства священна...

0  0
22.03.2018 11:34
- гость -

учитесь, как нужно добывать деньги из воздуха, при этом ничего не вкладывая и ничего не строя. Никто не сдает свой авто на утилизацию, но платит за то, чтобы была бумажка

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