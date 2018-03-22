Фото: bishelp.ru
Новые ставки утилизационного сбора на автомобили утвердило правительство России — они вступят в силу с 1 апреля.
Напомним, что утильсбор, который платят производители и импортеры автомобилей, ввели в России в 2012 году вместе со вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию.
В 2016 году сбор распространили на дорожно-строительную технику.
Итак, новые ставки утилизационного сбора в России с 1 апреля будет такими.
Легковые автомобили:
- объемом двигателя до 1 литра вырастет — 33 тысячи рублей (рост на 17,86%);
- объем двигателя от 1 до 2 литров — 84 тысячи рублей (рост на 90%);
- объем двигателя от 2 до 3 литров — 126 тысяч рублей (рост на 49,3%);
- на авто объемом двигателя 3 и более литров сбор останется неизменным и составит 114,6 тысячи рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров, а для авто с объемом двигателя более 3,5 литра — 181,6 тысячи рублей;
- для электромобилей — 32,6 тысячи рублей (рост на 14,79%).
Грузовики:
- для машин полной массой до 2,5 тонн сбор составит 14,25 тысячи рублей (рост на 14,46%);
- от 2,5 тонны до 3,5 тонны — 30 тысяч рублей (рост на 51,5%);
- от 3,5 тонны до 5 тонн — 28,5 тысячи рублей (рост 15%);
- от 5 до 8 тонн — 31,35 тысячи рублей (рост на14,84%);
- от 8 до 12 тонн — 38,1 тысячи рублей (рост на 14,9%);
- от 12 до 20 тонн — 41,85 тысячи рублей (рост на 14,8%);
- от 20 до 50 тонн — 82,5 тысячи рублей (рост на 14,8%).
Комментарии
Всё равно куплю пруль
а чёт не понимаю за что это сбор или на что?
Вот прям сейчас если пригоняешь свою старую машину на скупку металлов то получаешь за это неплохо денег, а не платишь сам.
что за сбор? с какого хрена? Что за надувалово на гос уровне.
ну что сказать, такова воля большинства, а воля большинства священна...
учитесь, как нужно добывать деньги из воздуха, при этом ничего не вкладывая и ничего не строя. Никто не сдает свой авто на утилизацию, но платит за то, чтобы была бумажка