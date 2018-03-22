Фото: bishelp.ru

Новые ставки утилизационного сбора на автомобили утвердило правительство России — они вступят в силу с 1 апреля.

Напомним, что утильсбор, который платят производители и импортеры автомобилей, ввели в России в 2012 году вместе со вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию.

В 2016 году сбор распространили на дорожно-строительную технику.

Итак, новые ставки утилизационного сбора в России с 1 апреля будет такими.

Легковые автомобили:

объемом двигателя до 1 литра вырастет — 33 тысячи рублей (рост на 17,86%);

объем двигателя от 1 до 2 литров — 84 тысячи рублей (рост на 90%);

объем двигателя от 2 до 3 литров — 126 тысяч рублей (рост на 49,3%);

на авто объемом двигателя 3 и более литров сбор останется неизменным и составит 114,6 тысячи рублей для машин с двигателем объемом от 3 до 3,5 литров, а для авто с объемом двигателя более 3,5 литра — 181,6 тысячи рублей;

для электромобилей — 32,6 тысячи рублей (рост на 14,79%).

Грузовики: