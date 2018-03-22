В настоящий момент главное решить вопрос, оставлять Герасима Григорьева в Таиланде до тех пор, пока ему не станет лучше, или пытаться транспортировать его в Россию. Об этом порталу Amic.ru рассказала сестра Герасима Полина Высочина. Заключение о том, готов пациент к транспортировке, или нет, должны дать врачи.

В настоящее время в Таиланд прилетела мама Герасима. Ее встретили русские волонтеры, которые в курсе ситуации.

"Долетела без проблем. С сыном уже увиделась, видела Герочку. Я в шоке. Я готовила себя, видела фотографии. Но увидеть это вблизи… Состояние очень тяжелое", — рассказала мама Герасима.

Напомним, молодой человек находится в больнице Таиланда в коме с лихорадкой денге (острое трансмиссивное вирусное заболевание, — прим.ред). Барнаулец находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Вчера ребята говорили, что он глаза открывал. Мама сегодня была уже у него. Говорит, что вообще не реагирует. Не знаю, в коме он, спит, понимает что-то… Не понятно", — рассказала порталу Amic.ru сестра барнаульца Полина Высочина.

По последней информации перевозить в Россию Германа пока нельзя. Для него это не безопасно. "У меня есть информация, что вроде как консульство должно было связаться с больницей, чтобы получить заключение, готов ли брат к транспортировке. Но на данный момент нет информации. Мы решили в любом случае связаться с консульством, узнать, какая у них есть информация, как они смогут помочь. Нужен переводчик, чтобы общаться с врачами. Очень нужна их помощь", — говорит девушка.

Лечение обходится семье барнаульца в 150 тысяч рублей в сутки (80.000ТНБ). Есть информация, что с больницей удалось договориться о скидках. Но пока это не подтвердилось.

Семья пыталась связаться с разными инстанциями, но помощь предложили только от представительства МИД России в Барнауле.

"Мне позвонил Петров Дмитрий Игоревич. Он сказал, что держит связь с консульским отделом в Таиланде. Также рассказал, что транспортировка зависит от состояния Геры. Если возможно будет его перевести, то они смогут это сделать. Возможно, они смогут какую-то помощь оказать", — добавляет Полина.

Сейчас, по словам девушки, необходимо решить главный вопрос: оставлять брата в Таиланде до тех пор, пока ему не станет лучше, или пытаться перевезти его в Россию. Также семье требуется помощь. Речь не только о деньгах, также необходимы консультации специалистов, советы.

Контактный телефон мамы Герасима (Татьяны Николаевны Григорьевой) +7 983 171-63-42, сестры (Полина) +7 913 268-35-76. Также информацию о помощи можно посмотреть на странице близкой подруги семьи Ирины.