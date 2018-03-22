Фото: uamarket.ingo

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, разместила в сети запись аварии с участием беспилотной машины Uber, в результате которой погибла велосипедистка. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел 18 марта. Отдел транспортных преступлений полиции города изучает детали произошедшего. "Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — цитирует агентство сообщение.

Жертвой столкновения с автономным джипом Volvo стала 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в произошедшем. Шеф полиции Темпе Сильвия Моир отмечала, что ни камеры, ни сидевший в кабине испытываемой машины человек не заметили велосипед до момента столкновения. Уточняется, что водитель понял, что произошло лишь после того, как услышал звук. Машина, которая была оснащена двумя камерами, также не предприняла попытки затормозить. Автомобиль ехал со скоростью 61 километр в час.

Уточняется, что ряд американских компаний, включая Uber, испытывают автономные автомобили. Главная проблема внедрения заключается не в технологиях, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за ошибки автоматики при ДТП. Разработчики беспилотной машины не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.