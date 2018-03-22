Фото: uamarket.ingo
Полиция американского города Темпе, штат Аризона, разместила в сети запись аварии с участием беспилотной машины Uber, в результате которой погибла велосипедистка. Об этом сообщает РИА Новости.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел 18 марта. Отдел транспортных преступлений полиции города изучает детали произошедшего. "Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — цитирует агентство сообщение.
Жертвой столкновения с автономным джипом Volvo стала 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в произошедшем. Шеф полиции Темпе Сильвия Моир отмечала, что ни камеры, ни сидевший в кабине испытываемой машины человек не заметили велосипед до момента столкновения. Уточняется, что водитель понял, что произошло лишь после того, как услышал звук. Машина, которая была оснащена двумя камерами, также не предприняла попытки затормозить. Автомобиль ехал со скоростью 61 километр в час.
Уточняется, что ряд американских компаний, включая Uber, испытывают автономные автомобили. Главная проблема внедрения заключается не в технологиях, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за ошибки автоматики при ДТП. Разработчики беспилотной машины не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.
Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating— Tempe Police (@TempePolice) 21 марта 2018 г.
the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ
Комментарии
да велопидятка со своим великом прям под колёса из темноты кинулась, тут и живой водитель ничё не смог бы сделать
22.03.2018 12:33
месный
Там и был водитель, такая же полоротая баба, на видео же видно)
объект "велосипедист" будет добавлен в программу в следующем релизе
посмотрел видос. убер не уиноват. фары надо нормально настраивать, пешика не видно