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Новости

В сети появилось видео смертельного ДТП с беспилотным автомобилем Uber

, ИА "Амител"
Жертвой аварии стала 49-летня Элейн Херцберг

Фото: uamarket.ingo

Полиция американского города Темпе, штат Аризона, разместила в сети запись аварии с участием беспилотной машины Uber, в результате которой погибла велосипедистка. Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел 18 марта. Отдел транспортных преступлений полиции города изучает детали произошедшего. "Мы предоставим дополнительную информацию о расследовании, как только она будет доступна", — цитирует агентство сообщение.

Жертвой столкновения с автономным джипом Volvo стала 49-летняя Элейн Херцберг. Ранее сообщалось, что полиция не нашла вины автоматики Uber в произошедшем. Шеф полиции Темпе Сильвия Моир отмечала, что ни камеры, ни сидевший в кабине испытываемой машины человек не заметили велосипед до момента столкновения. Уточняется, что водитель понял, что произошло лишь после того, как услышал звук. Машина, которая была оснащена двумя камерами, также не предприняла попытки затормозить. Автомобиль ехал со скоростью 61 километр в час.

Уточняется, что ряд американских компаний, включая Uber, испытывают автономные автомобили. Главная проблема внедрения заключается не в технологиях, а в том, кто будет нести юридическую ответственность за ошибки автоматики при ДТП. Разработчики беспилотной машины не готовы брать на себя ответственность в отсутствие человека-водителя.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2018 12:33
месный

да велопидятка со своим великом прям под колёса из темноты кинулась, тут и живой водитель ничё не смог бы сделать

0  0
22.03.2018 12:46
- гость -

22.03.2018 12:33
месный
Там и был водитель, такая же полоротая баба, на видео же видно)

0  0
22.03.2018 12:52
- гость -

объект "велосипедист" будет добавлен в программу в следующем релизе

0  0
22.03.2018 12:53
- гость -

посмотрел видос. убер не уиноват. фары надо нормально настраивать, пешика не видно

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