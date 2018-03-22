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Предупреждение о возможных негативных последствиях при пересечении украинской границ опубликовало ГУ МВД по Алтайскому краю на своем официальном сайте.

"В связи с возможным введением Украиной системы биометрической верификации и идентификации для граждан Российской Федерации, въезд на территорию Украины российских граждан предполагается только при предъявлении заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации. Гражданам Российской Федерации, собирающимся осуществить выезд на Украину, необходимо учесть возможные негативные последствия при пересечении украинской государственной границы по заграничному паспорту (сроком действия 5 лет)", — подчеркивают в ведомстве.

В ГУ МВД также отмечают, что заявление на оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации, возможно подать с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг со скидкой 30%.