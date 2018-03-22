Фото: vkpress.ru
Предупреждение о возможных негативных последствиях при пересечении украинской границ опубликовало ГУ МВД по Алтайскому краю на своем официальном сайте.
"В связи с возможным введением Украиной системы биометрической верификации и идентификации для граждан Российской Федерации, въезд на территорию Украины российских граждан предполагается только при предъявлении заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации. Гражданам Российской Федерации, собирающимся осуществить выезд на Украину, необходимо учесть возможные негативные последствия при пересечении украинской государственной границы по заграничному паспорту (сроком действия 5 лет)", — подчеркивают в ведомстве.
В ГУ МВД также отмечают, что заявление на оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации, возможно подать с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг со скидкой 30%.
Комментарии
В Донецк без проблем. Или Донецк уже не Украина?
Очень хочется на Украину. На Майдане попрыгать, покрышки пожечь
22.03.2018 11:42
гость
В Донецке вышвырнули фашистскую хунту, если ты вдруг в спячке был последние 4 года)
22.03.2018 11:58
- гость -
В Донецке вышвырнули фашистскую хунту, если ты вдруг в спячке был последние 4 года
У меня у коллеги там сестра родная. Говорит, сильно киевскую власть ненавидит
Прекратите нагнетать... если мозги есть, не попрёшься вна Уркаину с триколором в руках, орлом на груди... и если не будешь людям рассказывать про то, какие они идиоты, всё будет нормально. Хорошо отдохнёшь и поешь настоящей еды.
Очень рекомендую заведение "Ленивая Вера", гуглится.
22.03.2018 12:20
Митенька ржевский
А говорить лучше на мове? И ругать Россию и сепаратов?
22.03.2018 12:20
Митенька ржевский
У меня там родственники, пенсия на наши деньги 4 тысячи рублей в месяц, а за отопление почти 2 тысячи, так они каждый день в "Ленивой Вере" сидят