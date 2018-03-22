Четверг, 22 Март, 13:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,5
€ 70,57
500681
5°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Жителей Алтая предупредили о возможном "негативе" при поездках на Украину

, ИА "Амител"
МВД сообщает, что проблемы могут быть связаны с вероятным введением Украиной системы биометрической верификации для граждан РФ

Фото: vkpress.ru

Предупреждение о возможных негативных последствиях при пересечении украинской границ опубликовало ГУ МВД по Алтайскому краю на своем официальном сайте.

"В связи с возможным введением Украиной системы биометрической верификации и идентификации для граждан Российской Федерации, въезд на территорию Украины российских граждан предполагается только при предъявлении заграничного паспорта, содержащего электронный носитель информации. Гражданам Российской Федерации, собирающимся осуществить выезд на Украину, необходимо учесть возможные негативные последствия при пересечении украинской государственной границы по заграничному паспорту (сроком действия 5 лет)", — подчеркивают в ведомстве.

В ГУ МВД также отмечают, что заявление на оформление загранпаспорта, содержащего электронный носитель информации, возможно подать с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг со скидкой 30%.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

22.03.2018 11:42
гость

В Донецк без проблем. Или Донецк уже не Украина?

0  0
22.03.2018 11:48
гость

Очень хочется на Украину. На Майдане попрыгать, покрышки пожечь

0  0
22.03.2018 11:58
- гость -


22.03.2018 11:42
гость
В Донецке вышвырнули фашистскую хунту, если ты вдруг в спячке был последние 4 года)

0  0
22.03.2018 12:08
гость

22.03.2018 11:58
- гость -
В Донецке вышвырнули фашистскую хунту, если ты вдруг в спячке был последние 4 года

У меня у коллеги там сестра родная. Говорит, сильно киевскую власть ненавидит

0  0
22.03.2018 12:20
Митенька ржевский

Прекратите нагнетать... если мозги есть, не попрёшься вна Уркаину с триколором в руках, орлом на груди... и если не будешь людям рассказывать про то, какие они идиоты, всё будет нормально. Хорошо отдохнёшь и поешь настоящей еды.
Очень рекомендую заведение "Ленивая Вера", гуглится.

0  0
22.03.2018 12:25
гость

22.03.2018 12:20
Митенька ржевский

А говорить лучше на мове? И ругать Россию и сепаратов?

0  0
22.03.2018 12:30
гость

22.03.2018 12:20
Митенька ржевский

У меня там родственники, пенсия на наши деньги 4 тысячи рублей в месяц, а за отопление почти 2 тысячи, так они каждый день в "Ленивой Вере" сидят

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:14
Сериал Amazon по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории 0
13:03
Весна пришла: сразу три ледовые переправы закрыли за сутки в Алтайском крае 0
12:57
Лунный календарь садовода в Алтайском крае на 2018-й год: инфографика 0
12:48
Налоги, отлов, приюты: как решают проблему бездомных собак в других странах 0
12:31
Барнаульский депутат поддержал идею Карелина о переносе столицы на Алтай 8
12:23
В сети появилось видео смертельного ДТП с беспилотным автомобилем Uber 6
12:14
Почти 400 тысяч рублей украли у девушки в Заринске, пока она танцевала 4
12:10
"Ростелеком" получил премию "Престиж" в номинации "Интегратор года-2017" 0
12:02
Алтайский омбудсмен рассказал Александру Карлину, на что жалуются люди 1
11:50
СМИ сообщили о возможном повышении подоходного налога в России 29
11:32
Жителей Алтая предупредили о возможном "негативе" при поездках на Украину 7
11:30
АлтГТУ продлил договоры о сотрудничестве с вузами КНР 1
11:21
Что такое паводок и чем отличается первая и вторая волна? 4
11:12
Госдума планирует увеличить максимальную скорость на дорогах до 110 км/час 9
11:01
"Состояние очень тяжелое": впавшего в кому барнаульца хотят вывезти из Тая 10
10:49
Рост до 90%: в России утвердили новые ставки утилизационного сбора на авто 10
10:33
Греф оценил уровень закредитованности граждан России 2
10:21
Горный Алтай увеличит генерацию солнечной энергии на треть 4
10:14
Депутаты Госдумы обяжут призывников являться в военкоматы без повесток 9
10:04
Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Рубцовске 3
09:56
Захарова прокомментировала слухи о возможной отставке Лаврова 0
09:34
Ролик с угрожающей главе Московской области девочкой покорил сеть 23
09:30
Салоны Российский кафель предлагают плитку со скидкой 20% 0
09:22
Автомобиль слетел с дороги и укатился в лес в результате ДТП в Барнауле 2
09:11
Нависший над Барнаулом густой туман не дал приземлиться самолету из Москвы 1
09:07
"Дождь" приостановил работу с Госдумой из-за решения по Слуцкому 7
09:00
Весенние шоу для детей и взрослых пройдут в музее "Как-так?" 0
08:55
Семинар с участием Яндекс, 1С-Битрикс и МойСклад пройдет в Барнауле 0
08:41
Утро 22 марта началось в Барнауле с шестибалльных пробок 0
08:30
Надоели шумные соседи? Мастер-класс от компании "КНАУФ Инсулейшн" 1
08:24
Эксперт назвал российскую "Кухню" неуязвимой для американских ракет 6
08:17
Перламутр и графика: MAVI в Барнауле представил сезонную коллекцию джинсов 0
08:04
Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях 13
08:00
Открываем дачный сезон: где купить прочную теплицу со скидкой 0
07:51
Ежедневник: чем запомнилось 22 марта 0
07:40
Застывшая красота: новую технологию изготовления мебели освоили в Барнауле 0
07:34
Мэрия Барнаула отложила на год реконструкцию перекрестка Ленина и Матросова 10
07:22
Пройдите тест на знание рек Алтайского края 11
07:11
Новые подробности расправы с собакой в магазине "Мария-Ра" в Новосибирске 30
07:03
Квартиру с сауной и отделкой из мрамора, дуба и бука продают в Барнауле 11
06:50
Власти Алтая заявили об избытке в регионе гуманитариев и нехватке технарей 11
06:41
Группа СМЕТАНА band из Днепра впервые выступит в Барнауле 8
06:32
С молотка: универмаг Суховых опять выставлен на продажу за 1 рубль 4
06:23
Безнадежных случаев нет: гинеколог о лечении миомы матки и бесплодия 1
06:14
Потепление до +13 градусов и мокрый снег: о погоде на Алтае 22 марта 0
06:01
"Кто-то травил собак по всему Барнаулу": горожане требуют наказать виновных 95
05:52
Рассчитывать пенсию россиянам вскоре будет искусственный интеллект 2
04:01
Реальные доходы россиян внезапно и неожиданно выросли 10
03:44
Кабмин готовится к индексации пенсий выше инфляции 4
02:34
Топилин: Сибирь не справляется с выплатами материнского капитала 0
01:28
Выявлены нарушения на 736 млрд рублей в использовании бюджета 2
00:17
Ученые раскопали в Китае ликер двухтысячелетней выдержки 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.