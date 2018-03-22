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Компания Amazon Studios, согласно прогнозам, собирается вложить до 500 миллионов долларов в создание первых двух сезонов сериала по миру Средиземья Джона Рональда Руэла Толкина. Предположительно, это будет самый дорогой сериал в истории, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ScreenRant.

Предполагается, что сериал станет приквелом к кинотрилогии "Властелин колец", расходы на которую составили почти вдвое меньшую сумму — 281 миллион долларов без учета инфляции и затрат на маркетинг.

Источники отмечают, что лишь права на экранизацию произведений английского писателя, которые Amazon выкупила у студии Warner Bros. Television, стоили 250 миллионов долларов.

Данных о сроках выхода сериала и команде его создателей на данный момент нет. Толкиновская сага несколько раз адаптировалась для радио и два раза — для большого экрана, однако ее впервые экранизируют малым форматом.

Агентство отмечает, что глава Amazon Джефф Безос — сам поклонник жанра фэнтези. Заинтересованность в масштабном проекте по Толкину вписывается в новую концепцию компании, которая собирается отойти от нишевых сериалов и привлечь более широкую аудиторию.