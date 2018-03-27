Новый жилой комплекс "Марс" застройщик "Адалин-cтрой" представляет как дома будущего. Это комфортный для проживания район с развитой инфраструктурой, самые современные технологии возведения жилых домов, продуманные удобные планировки квартир, специальная форма связи между жильцами, зонированная детская площадка с "Видеоняней", видеонаблюдение в формате "360" и прочие преимущества для будущих новоселов. Первый дом ЖК "Марс" сейчас строится по адресу: улица Попова, 142 (квартал 2033). Это будет 16-этажное здание из многослойной кирпичной кладки с облицовкой кирпичом и "мокрым фасадом". Новостройку планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Увидеть, что же ждет в поистине новом жилом комплексе, мы предлагаем в нашем "стори мапс". Ну что, поехали?
"Адалин-строй"
Контактный телефон: 533-233
Офис продаж: пр-т Ленина, 39, 3 этаж, офис 3/3
Проектная декларация размещена на сайте: http://adalinstroy.ru/prjects/mars/docs.html
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