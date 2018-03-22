Алтайский омбудсмен рассказал Александру Карлину, на что жалуются люди

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что общее количество обращений, поступивших к омбудсмену в 2017 году, немного сократилось. Однако по-прежнему болевыми точками, на которые люди жалуются чаще всего, остаются деятельность управляющих компаний, а также выделение путевок на санаторно-курортное лечение. Их других тенденций отметим жалобы населения на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также непредоставление жилья отдельным категориям нуждающихся.

22 марта в ходе встречи с губернатором Алтайского края Александром Карлиным уполномоченный по правам человека заявил, что сокращение жалоб от населения связано с тем, что повысилась эффективность работы органов власти. По оценке, г-на Ларина, правозащитная ситуация в крае продолжает оставаться стабильной.

Всего в 2017 году к омбудсмену по тому или иному вопросу обратилось 1995 человек. При этом примерно в 30% случаев ситуация разрешается положительно (при условии обоснованного обращения). Чаще всего к Борису Ларину за помощью обращались барнаульцы, жители Рубцовска, Бийска и Новоалтайска.

Обращает на себя внимание количество обращений из учреждений уголовно-исполнительной системы — 276. Заключенные обращаются по вопросам медпомощи, переводу в другую колонию.

Показательно, что в прошлом году сократилось число жалоб на социальное обслуживание. При этом из года в год объем средств, выделяемых из бюджета Фонда соцстрахования РФ на приобретение льготных санаторных путевок, недостаточен. Впрочем, эта проблема характерна и для остальных российских регионов. "Столько льгот дает законодательство, что не хватает бюджетных ресурсов", — прокомментировал эту коллизию омбудсмен.

Борис Ларин не раз обращался к министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину с просьбой помочь разрешить данную проблему. В ответ было заявлено, что вопрос будет решаться путем изменения законодательства.

Из положительных моментов Борис Ларин отметил, что практически исчезли жалобы, связанные с предоставлением мест в детсадах. Кроме того, значительно сократилось число обращений, связанных с нарушением трудовых прав: 120 против 155 годом ранее. Почти отсутствуют жалобы на невыплату зарплаты. Сократилось количество обращений в сфере миграционного законодательства.

Интересно, что в 2017 году увеличилось количество лиц, не согласных с судебными решениями по гражданским делам, а также число обращений, связанных с неисполнением решений судов и судебных приставов.

В завершение встречи с губернатором Борис Ларин высказался за то, чтобы в регионе была обновлена "Концепция защиты основных прав и свобод человека и гражданина в Алтайском крае". Документ был принят еще в 2016 году. Символично в этом смысле выглядело бы принятие документа в год, когда будет отмечаться 25-летие Конституции РФ. Александр Карлин поддержал данную просьбу, отметив, что новая концепция обязательно пройдет общественное обсуждение.