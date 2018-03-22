Фото: vgorode.ua
Полиция в Заринске задержала молодого человека, подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей из сумки девушки, которая пришла в кафе и отправилась танцевать.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратилась 22-летняя неработающая девушка, которая недавно приехала из соседнего государства для ухода за престарелыми бабушкой и дедушкой.
"У пожилого мужчины в банке находился вклад, который он решил снять в силу возраста, поэтому дал доверенность на получение денежных средств своей внучке. Сняв деньги, девушка решила посидеть с подругой в местном кафе. Именно там, неизвестный, воспользовавшись ее беспечностью — девушка, оставив сумочку с деньгами на стуле, отправилась танцевать — похитил у нее денежные средства в размере 396 тысяч рублей", — отмечают в полиции.
Также в сумочке находился мобильный телефон и косметика. Вскоре полицейские задержали по подозрению в краже местного жителя 1999 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.
Часть похищенных денег и сотовый телефон у него изъяли при задержании. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Ну девахе на всю жизнь урок. Полицаи молодцы.
урок не поможет
это какой кефир напополам с опилками в голове должен быть, что-бы с такой суммой завалиться в кафе бухать с подругой, бросить сумку без присмотра и пойти танцевать?
Да уж... Если сказать, что у девицы куриные мозги - это значит смертельно обидеть курицу.
Сдается мне, что "грабитель" сношает "девушку", которая с чужими деньгами, так невзначай пошла танцевать в кабаке. Сдается мне, что в планы "девушки" не входило, что полиция найдет "грабителя".