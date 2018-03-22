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Полиция в Заринске задержала молодого человека, подозреваемого в краже почти 400 тысяч рублей из сумки девушки, которая пришла в кафе и отправилась танцевать.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, к правоохранителям обратилась 22-летняя неработающая девушка, которая недавно приехала из соседнего государства для ухода за престарелыми бабушкой и дедушкой.

"У пожилого мужчины в банке находился вклад, который он решил снять в силу возраста, поэтому дал доверенность на получение денежных средств своей внучке. Сняв деньги, девушка решила посидеть с подругой в местном кафе. Именно там, неизвестный, воспользовавшись ее беспечностью — девушка, оставив сумочку с деньгами на стуле, отправилась танцевать — похитил у нее денежные средства в размере 396 тысяч рублей", — отмечают в полиции.

Также в сумочке находился мобильный телефон и косметика. Вскоре полицейские задержали по подозрению в краже местного жителя 1999 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Часть похищенных денег и сотовый телефон у него изъяли при задержании. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



