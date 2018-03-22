Зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко поддержал предложение депутата Госдумы Александра Карелина перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск. Соответствующую запись у себя на странице в "Одноклассниках" Сергей Струченко сделал накануне вечером.
Объясняя свою позицию, депутат БГД заявил, что не видит ничего плохого, в том "если 80% всех денег страны будет вращаться вокруг алтайских гор". В ответ на комментарий одного из своих подписчиков, что в таком случае на Алтай сразу же поедут различные авантюристы, Сергей Струченко отметил, что бояться тут нечего: "Алтай излечит, так как место силы".
Напомним, на прошлой неделе с визитом в Горном Алтае побывал депутат Госдумы, многократный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Выступая перед жителями села Майма, он рассказал, что не прочь перенести столицу России в Республику Алтай.
"Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за", — высказался Карелин.
Сергей Струченко родился 18 июля 1977 года в Барнауле. Окончил факультет политических наук АлтГУ, Сибирскую академию госслужбы по специальности "юриспруденция". В настоящее время является председателем совета ТОС микрорайона"Магистральный" Индустриального района. В Барнаульской гордуме работает на постоянной основе (получает зарплату).
Комментарии
дефицит мозга заразен, оказывается
Перепись идиотов.
хорошо, что оба человека, отвечающие за перенос столицы на Алтай смогли принять общее решение. Когда переезд?
А столицу Алтайского края город Барнаул перенести в Москву и отправить туда Струченко.
А старого спросили?
И аот подобные недоразумения работают в органах власти. Целый зампредседателя! Карелин хоть физическую силу развивал в ущерб всему остальному. А этот что, тоже борец?