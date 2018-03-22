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Барнаульский депутат поддержал идею Карелина о переносе столицы на Алтай

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Сергей Струченко отметил, что в таком случае 80% всех денег страны будет вращаться вокруг алтайских гор

Фото: ok.ru

Зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко поддержал предложение депутата Госдумы Александра Карелина перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск. Соответствующую запись у себя на странице в "Одноклассниках" Сергей Струченко сделал накануне вечером.

Объясняя свою позицию, депутат БГД заявил, что не видит ничего плохого, в том "если 80% всех денег страны будет вращаться вокруг алтайских гор". В ответ на комментарий одного из своих подписчиков, что в таком случае на Алтай сразу же поедут различные авантюристы, Сергей Струченко отметил, что бояться тут нечего: "Алтай излечит, так как место силы".

Напомним, на прошлой неделе с визитом в Горном Алтае побывал депутат Госдумы, многократный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Выступая перед жителями села Майма, он рассказал, что не прочь перенести столицу России в Республику Алтай.

"Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за", — высказался Карелин.

Сергей Струченко родился 18 июля 1977 года в Барнауле. Окончил факультет политических наук АлтГУ, Сибирскую академию госслужбы  по специальности "юриспруденция". В настоящее время является председателем совета ТОС микрорайона"Магистральный" Индустриального района. В Барнаульской гордуме работает на постоянной основе (получает зарплату).

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

22.03.2018 12:38
- гость -

дефицит мозга заразен, оказывается

0  0
22.03.2018 12:41
- гость -

Перепись идиотов.

0  0
22.03.2018 12:41
- гость -

хорошо, что оба человека, отвечающие за перенос столицы на Алтай смогли принять общее решение. Когда переезд?

0  0
22.03.2018 12:44
Умный депутат

А столицу Алтайского края город Барнаул перенести в Москву и отправить туда Струченко.

0  0
22.03.2018 12:48
- гость -

А старого спросили?

0  0
22.03.2018 12:49
Павсекакий

И аот подобные недоразумения работают в органах власти. Целый зампредседателя! Карелин хоть физическую силу развивал в ущерб всему остальному. А этот что, тоже борец?

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