Зампредседателя Барнаульской гордумы Сергей Струченко поддержал предложение депутата Госдумы Александра Карелина перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск. Соответствующую запись у себя на странице в "Одноклассниках" Сергей Струченко сделал накануне вечером.

Объясняя свою позицию, депутат БГД заявил, что не видит ничего плохого, в том "если 80% всех денег страны будет вращаться вокруг алтайских гор". В ответ на комментарий одного из своих подписчиков, что в таком случае на Алтай сразу же поедут различные авантюристы, Сергей Струченко отметил, что бояться тут нечего: "Алтай излечит, так как место силы".

Напомним, на прошлой неделе с визитом в Горном Алтае побывал депутат Госдумы, многократный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Выступая перед жителями села Майма, он рассказал, что не прочь перенести столицу России в Республику Алтай.

"Конечно, я за то, чтобы перенести столицу из Москвы в Горно-Алтайск, чтобы вы чувствовали себя центром мироздания. Я не шучу. Сибирь посередине страны находится, но Новосибирск и так перегружен, это маленький провинциальный полуторамиллионный город. Лучше сюда. Но сначала нужно создать соответствующую инфраструктуру, и это государственная задача… Повторю — я не шучу, но к этому нужно готовиться. Если будем в Думе голосовать по этому вопросу, я буду только за", — высказался Карелин.

Сергей Струченко родился 18 июля 1977 года в Барнауле. Окончил факультет политических наук АлтГУ, Сибирскую академию госслужбы по специальности "юриспруденция". В настоящее время является председателем совета ТОС микрорайона"Магистральный" Индустриального района. В Барнаульской гордуме работает на постоянной основе (получает зарплату).